Dos años después, FIFA investiga presunto acoso sexual en Sierra Leona

El acoso sexual, un delito que infortunadamente se registra con alguna regularidad en el fútbol femenino, por fin es una preocupación para la FIFA.

La entidad ha tomado cartas en el asunto al abrir una investigación formal contra el ex técnico de la selección nacional femenina de Sierra Leona por denuncias recibidas en 2021.



Según el diario The Guardian, el sindicato internacional de jugadores Fifpro logró llamar la atención de la entidad y hacer que el comité de ética por fin interviniera para investigar al menos tres denuncias contra Abdulai Bah, quien fue relevado de su cargo en octubre de 2021 pero nunca investigado por la Asociación de Fútbol de Sierra Leona (SLFA), a la que también se investiga ahora por deficiencias en su investigación.



La excapitana del equipo Sub-20, Bilkisu Kandeh-Turay, declaró que Bah le envió fotos de sus partes íntimas y videos pornográficos en 2017, cuando ella tenía 17 años, tras quejarse de las condiciones de trabajo en la selección nacional. “No recibimos botiquines, alimentos adecuados, instalaciones médicas o transporte. Nada. Empecé a plantear estas preocupaciones y hablé con algunos funcionarios de la FA. Dijeron que planeaban hacer algo, pero no lo hicieron. Traté de hablar con el entrenador en jefe Abdulai Bah. Me dijo que me callara, que no puedo cambiar el sistema. Luego cambió de tema, me dijo que me ama y me envió su pene y videos y fotos porno”, citó el diario inglés.



Kandeh-Turay, quien afirma que Bah “le pedía sexo todos los días”, hizo sus primeras acusaciones en un programa de radio por Internet, a la que se sumó la portera del FC Kallon, Zainab Conteh, asegurando que Bah le había pedido sexo y películas pornográficas de sus partes íntimas.



La denuncia asegura que la SLFA tomó testimonios pero que se negó a tomar medidas contra el acusado alegando que no había pruebas suficientes, aunque la FIFA, aunque fuera tarde, sí halló mérito para abrir el proceso formal.