La Federación responde: ¿Qué pasó con denuncias sexuales de jugadoras?

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló en rueda de prensa sobre las denuncias hechas por la Liga contra el Silencio sobre una denuncia de acosos sexual y laboral en una Selección Sub 17.

"En este momento no hay ninguna denuncia en la Federación y cuando lleguen se le darán las respuestas respectivas con las diferentes comisiones", dijo el dirigente, quien además es la cabeza del fútbol aficionado (Difutbol), que se encarga del fútbol femenino en Colombia.

De hecho, el dirigente explicó qué fue lo que pasó con los dos hombres que están señalados: Didier Luna, técnico de esa selección, y Sigifredo Alonso, preparador físico.



"Sigifredo se separó desde el microciclo a los juegos olímpicos y no asistió a ese torneo. Él buscó la denuncia y no la encontró. A Didier Luna se le llamó esta semana para seguir manejando una Selección, pero no sabíamos que habían estas denuncias y se le pidió que resuelva estas situaciones, pero en este momento no está con la Selección", dijo.



El vicepresidente explicó que "dirigir el fútbol femenino no es igual al masculino" y es por eso que se han presentado diferentes hechos de los cuales poco a poco se conocen.



González Alzate abrió el panorama para que las diferentes denuncias que las mujeres tengan respecto a los temas de acoso sexual o laboral las hagan en la Federación.



También, el directivo mencionó que, "en caso de que lleguen las denuncias, que las esperamos, vamos a actuar por 'derecha e izquierda'. Es decir, si son ciertas y se comprueban, que caigan sobre los respondables. Pero si no, vamos a actuar contra esas denuncias porque están yendo contra el buen nombre y atentando contra la persona y eso no es así".