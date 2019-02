‘Perdimos hasta 60 mil pesos de viáticos que nos daban’: Melissa Ortiz

Las jugadoras Isabella Echeverri y Melissa Ortiz alentaron un debate viejo pero siempre vigente sobre la actualidad del fútbol femenino.

En un video publicado en redes sociales denunciaron que se sienten amenazadas y reclamaron atención de parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para desempeñarse como profesionales.

Precisamente, Melissa Ortiz habló con FUTBOLRED sobre las irregularidades que, según ella, están haciendo que se pierda el terreno ganado en los últimos años y que se estanque el fútbol femenino.







¿Qué es lo que reclaman?

En parte es ser parte de la Selección Colombia femenina con garantías. Debemos tener entrenamientos más seguidos, por ejemplo después de los Olímpicos de 2012 hubo 700 días sin entrenamiento, sin concentración y después de Rio 2016 pasó igual, más de 400 días sin un entrenamiento. Un año completo y la Federación no hace nada y, como esta vez no como no jugamos mundiales ni olímpicos y no estamos en la prensa, menos entrenamos . Por eso pedimos visibilidad para que las nuevas generaciones, que no tengan problemas como nosotras, que se mantenga el desarrollo del fútbol femenino y no se pierda lo construido.



¿Cuáles son las irregularidades que sufrieron en la Selección Colombia?

El año pasado quitaron los viáticos de Copa América. Antes nos daban 60 mil pesos por día, que es muy poco, pero nos lo quitaron y solo pagaban cuando eran viajes al exterior, que era lo que nos daba FIFA.

El año pasado, antes de Copa América, cuando había más de 100 días sin entrenamiento (de octubre y noviembre hasta abril), tuvimos unos 40 días pagados nada más, muchas jugaron por la camiseta, por la pasión de jugar por Colombia pero no debe ser así, queremos que sea público porque no es correcto y por eso decidimos hablar, era tiempo y además si no lo decíamos nosotras, quién; y si no es ahora, cuándo.

Faltan cuatro meses hasta los Panamericanos y las jugadoras no tienen ni entrenador. Por eso hicimos el primer video y tenemos otros cortos para contar un poco de la realidad, lo que decimos es la verdad, anécdotas nuestras.



Yoreli Rincón reconocía en entrevista con FUTBOLRED que el año pasado sí tuvieron amistosos y mucho de lo que pedían, pero no hubo resultados y la responsabilidad era de las jugadoras. ¿Está de acuerdo con ella?



Ella tiene razón en una parte, cuando dice que sí es verdad que fallamos las jugadoras en no clasificarnos al Mundial. No estuve en Copa América, pero es que esas cosas pasan por distintas razones. No había incentivos, no hay comunicación con la Federación. El incentivo puede ser monetario, partidos amistosos, apoyo en distintas formas, no es solo dinero y hay problemas más allá que clasificar a un Mundial.

Queremos crear una campaña social para mejorar el fútbol femenino, los resultados son una cosa, pero hay una causa y viene desde arriba.



¿Qué problemas son esos?

Por ejemplo los premios durante un torneo, eso es una adición, lo que queremos es transparencia y entrenamientos más constantes, concentraciones, igualdad. No entendemos porqué si ya habíamos logrado eso se ha perdido.



Sabemos que a los hombres les pagan mejor y está bien, es un negocio, pero igual es una Federación y todos somos Selección Colombia. En el manejo del dinero quisiéramos saber por qué quitan los beneficios, antes fueron 20 dólares, pero además en los Centroamericanos supimos de uniformes de reusados, que se les caía el nombre del patrocinio.



¿Ustedes intentaron hablar formalmente con la Federación de esas irregularidades?



Habíamos hecho una carta hablando de lo que pasa dentro de la Selección y eso pasó en 2016, estaba firmada por varias jugadoras y nunca hubo respuesta.

Pedíamos construir una relación entre jugadoras y directivos, comunicación, pedíamos amistosos internacionales que sí hubo, sabemos que fueron a China, pero a la vez quitaron viáticos. Pedíamos seguros médicos, rehabilitación, porque solo había hielo, nada de tecnología, pedíamos un gimnasio en la sede porque llegaban los hombres y tenían gimnasio completo pero nada para nosotras, alquilaban solo los equipos para ellos parece. Queríamos mejorar la dinámica y difusión del fútbol femenino, usando redes sociales de la Federación, que son muy poderosas, pero nunca hubo respuesta.





El mejor puesto que #FCFFemenina ha ocupado en el ranking FIFA se dio en 2016. En ese año Colombia ocupó la posición #22 del escalafón. pic.twitter.com/bI2w9mx76k — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 16 de enero de 2018



Un sombrío futuro



“Batallamos porque veo a mis compañeras sin entrenar, sin partidos, sin clubes y sin selección nacional. Yo decidí trabajar en Estados Unidos porque no podía aguantar más esa vida sin poder pagar mis cuentas, un mes entrenar y otro no. A mi edad no quería más, tomé una decisión y trabajo en marketing y media en fútbol como freelance, para compañías en redes sociales y colaborando con campañas. Juego semi profesional en Nueva York, nuestra temporada es en el verano.



Pero me duele que pasen estas cosas, recuerdo que hubo amistosos con el Atlético de Madrid, qué pasó con eso. Huila ganó la Copa Libertadores y sé que no hubo ni una felicitación, pero cuando Quintero jugó un partidazo sí pusieron fotos de él. No quiero comparar pero son cosas que llaman la atención y muestran la falta de apoyo al fútbol femenino.



¿Cómo ven lo que pasa con la Liga, que ha ido perdiendo fuerza?

Para mejorar nuestra Liga hay que realmente invertir, tener conciencia, mover con ambición el mercadeo. Se hizo bien el primer año, se pensó en ser el previo de los masculinos y eso es importante, pero hay que estudiar más a fondo los torneos exitosos como el de España, que ha tomado mucha fuerza; el de Estados Unidos, de Inglaterra. Decían que lo estaban haciendo pero ¿qué pasó? No duró dos temporadas y ahora estamos en nada.



¿Qué debería pasar en la Selección para las generaciones futuras?

Deberíamos tener una reunión con la Federación, las veteranas que estarán en los próximos años, para mirar qué es lo que se necesita realmente para ser exitosas de nuevo, porque estábamos creciendo, teníamos un nombre en el mundo del fútbol femenino y hay que recuperarlo. Para mí necesitamos un técnico con experiencia a nivel mundial, eso sería ideal, con una mente distinta. A la masculina le dan un DT extranjero y hay opciones ahí para mejorar nuestro nivel, invertir en entrenadores sin importar la nacionalidad. Alguien valiente para exigir lo que necesitamos.

Nuestra meta o era incluir a Felipe para nada, lo que salió es aparte de nuestra lucha. Pero sí es cierto que Felipe hacía cosas raras en su manejo…



Una selección sin Isabella y sin usted… ¿Es consciente de ese riesgo?

Claro, somos conscientes que no nos llamarán más. Para Isabella y para mí no fue una decisión fácil, apenas ella salió de los Centroamericanos, nos reunimos en Miami, hablamos, me contó que todo empeora porque en 2016 ya pasaba todo esto, dijimos que tenemos que hacer algo, nadie más lo iba a decidir y tengo la confianza y la madurez para manejarlo.



¿Tienen el apoyo de sus colegas?

Hay mucho miedo todavía pero Isa y yo sabemos que tenemos apoyo, pero es lejano por sus miedos, sus contratos, sus decisiones personales que respetamos. Sabíamos que iba a pasar, somos responsables y vamos para adelante. A nivel global hemos hablado con varias personas que están en shock y hay fundaciones que nos van a respaldar.