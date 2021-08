'Tenemos tres partidos muy importantes': técnico de Nacional Femenino 

Tras dos partidos, Atlético Nacional regresó al triunfo en el grupo B de la Liga femenina 2021, el conjunto verdolaga superó por la mínima contra Atlético Bucaramanga con un esquema ofensivo que sirvió para someter a las ‘auriverdes’ quienes se jugaba la última posibilidad de seguir luchando por la clasificación. Al final del partido, hablaron Diego Bedoya y la delantera Fernanda Agudelo, autora del gol para las antioqueñas.

“Más allá del resultado y del planteamiento, en este partido el equipo no fue claro en la toma de decisiones, fueron imprecisas, apresuradas por marcar rápido que derivaron en errores. El equipo tuvo la pelota, pero debemos mejorar en esa toma de decisiones, en este juego logramos marcar, pero en otros juegos no logramos concretar, nos queda una semana larga para trabajar, vamos a enfrentar a un rival como Real Santander y las condiciones pueden ser similares, es por eso que debemos mejorar”, indicó Bedoya.



Por su parte, Agudelo resaltó que “estuvimos muy ansiosas en el primer tiempo, corregimos y mejoramos para el segundo tiempo, nos concentramos hasta conseguir el gol y luego mantener la ventaja en el resultado. Estoy contenta por el trabajo que hicimos, lo luchamos hasta el final. Conseguimos el gol que nos dan los tres puntos, hay que seguir trabajando y generando mejor fútbol”.



El técnico verdolaga indicó que “es importante estar concentrados, en el entretiempo les pedimos más concentración, encontramos variaciones para lograr los tres puntos, debíamos ganar para seguir entre los que estamos peleando la clasificación. Desde el primer día de entrenamiento, había que mantener la tranquilidad que el gol podía llegar al inicio o al final”.



Además, “con las variantes, al inicio quisimos ampliar el volumen de ataque. Luego, fuimos estabilizándonos a medida que realizamos variantes, controlamos el medio campo y de esta manera darle ese oxígeno al equipo para no perder en ese momento donde estaba el juego tan cerrado, en el que cualquier detalle podría afectar el resultado, por fortuna pudimos tener esa tranquilidad para mantener la diferencia en el marcador”.



Finalmente, el estratega analizó los próximos partidos que Nacional deberá enfrentar en su zona. “Tenemos tres partidos muy importantes, primero contra Real Santander en cancha sintética, luego el clásico y después América. A Real ya lo enfrentamos, son rápidas en ofensiva y en la zona medular hace una muy buena presión, por eso debemos mejorar en los pases y ser más claras en la definición”.





