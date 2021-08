Nacional volvió al triunfo en Liga femenina: superó a Bucaramanga

Atlético Nacional venció 0-1 al Atlético Bucaramanga, por la quinta fecha, del grupo B en la Liga femenina 2021. Las verdolagas trabajaron a lo largo del partido para conseguir el resultado, aguantaron los contraataques y con gol de Fernanda Agudelo, retomó la senda ganadora que las ponen en la lucha por la clasificación junto al DIM-FI y Deportivo Cali.

Comenzando el encuentro, ambos equipos tuvieron opciones de marcar, Manuela González al minuto 6 mandó la pelota al vertical derecho, las santandereanas respondieron sobre el minuto 11 con un contraataque que no dio efecto.



Nacional no se dio por vencido y siguieron atacando sobre el arco ‘auriverde’ gracias a un par de remates de Manuela González y una de Yisela Cuesta, quien desde el sector izquierdo cerca al área remató cruzado, la arquera Franyeli Rodríguez de gran rendimiento despejó, y en el rebote, Kendri Rentería no pudo definir con tranquilidad.



Pese al intenso calor en el estadio Alfonso López, Nacional controlaba la pelota y dominaba las acciones de juego. Bucaramanga aguantaba y apostaba a los contraataques, que eran muy esporádicos y faltaban potencia a la hora de definir.



En la etapa complementaria, Nacional efectuó dos cambios, ingresaron Fernanda Agudelo y Mariana Muñoz en lugar de Kendri Rentería y Valeria Tangarife. Las verdolagas seguían presionando y atacando en campo rival, las locales se defendían aumentando jugadoras en su propio campo.



Tanta fue la insistencia de Nacional, que al minuto 33, Fernanda Agudelo aprovechó una sucesión de pases y tras una incursión por el sector izquierdo de Lizeth Ocampo, la ‘10’ verdolaga con pierna derecha, mandó la pelota al fondo de la red en un disparo que fue con efecto sobre el ángulo superior derecho, inatajable para la arquera venezolana Rodríguez.



Con el gol, Nacional siguió firme en ataque, Bucaramanga intentaba salir de la presión, pero no daban resultados sus intentos de ataque. Los últimos minutos fueron dinámicos, más por lo que hacían las visitantes que por el trabajo de las locales. En el caso de las ‘auriverdes’, realizaron varios cambios, buscando alternativas ofensivas, mientras que, en las verdolagas, ejercieron cambios puntuales manteniendo el esquema de juego.



Al final, Nacional retoma el camino ganador con una mejora ofensiva pese a la poca concreción. Bucaramanga aguantó lo que pudo, pero siguieron sus falencias de elaboración que le han pasado factura a lo largo de los partidos del grupo, siendo las coleras sin puntos tras cinco juegos disputados.



En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga visita al Deportivo Cali, mientras que Atlético Nacional enfrentará en Piedecuesta al Real Santander.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8