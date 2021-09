Técnico de Cali analiza la final contra Santa Fe en Liga Femenina

Deportivo Cali está a 90 minutos de ganar un título en la Liga Femenina por primera vez, luego de golear 1-4 a Santa Fe en el juego de ida de la final.



Este domingo (8:10 p.m.) se volverán a encontrar en el estadio de Palmaseca, donde las locales esperan celebrar con su público, haciendo un partido serio.

La rueda de prensa sirvió para que el técnico John Albert Ortiz explicara que en grupo no hay exceso de confianza: “Nosotros somos conscientes de lo que se logró, somos conscientes del recorrido que se ha tenido, una muy buena campaña, pero también tenemos muy claro que en cualquier momento esto puede quedar truncado con un resultado negativo, siempre lo digo donde voy, con la humildad en el corazón y los pies sobre la tierra, no se ha ganado nada, dimos un paso importante, pero son 90 minutos, esto es fútbol, arrancamos de cero otra vez y tenemos que esperar a la hora del partido cómo se nos va a portar todo para así mismo tomar precauciones y mirar cómo podemos ganarles de nuevo si es posible”.



Sobre el trabajo realizado en la semana dijo que “hemos enfatizado en la agresividad que va a tener Santa Fe, en las posibles variantes que tendrá en el frente de ataque, hemos mucho énfasis en zona defensiva, de pronto en los lanzamientos desde mitad del campo, pero también conscientes de que un equipo que viene perdiendo va a salir al todo por el todo, a buscar nuestro arco, somos muy claros en eso, preparando una defensa para todo lo que de pronto Santa Fe tenga en sus variantes, pero también en la parte de ataque nuestro para aprovechar las ventajas que de pronto nos puedan dar, esperando que la mano de Dios se nos presente en este juego”.



Del estado de salud del plantel aseveró que “afortunadamente todo lo que se habló con el Departamento Médico y lo que se hizo durante la semana no tenemos inconveniente, salvo un trauma directo de las jugadoras, pero gloria a Dios contamos con todo el plantel, vamos a hacer una evaluación en algunos movimientos de ellas, pero no va a pasar ningún problema, tenemos todas las naves completas para esta guerra que se nos viene”.



En cuanto a si es más importante atacar o defender este domingo con una ventaja de tres goles, sostuvo que “cuando estás a un partido de jugar una final, planificar atacar o planificar defender no está de más, pero sería redundar, es retoques de lo que has venido haciendo, darle un poco más de forma a lo que ya se ha trabajado, pero un equipo como nosotros, rápido, con muchachas muy jóvenes que van siempre al frente de ataque, no las podés frenar o decirles ‘tírese por ahí’, simplemente unos direccionamientos, que ellas entiendan, como lo han entendido, nuestra idea de juego, nuestro modelo, que salgan a divertirse, que es lo que saben hacer, y a partir de allí el partido nos va a decir cómo enfrentarlo para que ellas estén tranquilas”.



También habló de lo que se imagina será la propuesta ‘cardenal': “Un equipo agresivo que va a salir a buscar desde temprano del partido porque tienen la necesidad y nos imaginamos con mucha gente en ataque”.



En cuanto a lo que deben hacer para evitar cualquier sorpresa reveló que “debemos tener un equipo corto, siempre atentos a la segunda pelota y no descuidar las bandas nuestras porque pelotean y son rápidas”.



De igual forma, se refirió a tener una muy buena asistencia en las graderías: “Alegría de poder cerrar en casa con nuestra gente y contentos de ver cómo la gente se enamoró de este equipo. Y sentimos ese apoyo y esa buena energía”.



Acerca de si soñaba con llegar invicto al título, expresó que “cuando uno planifica, sueña. El proyecto que se presentó a la institución es serio, lo presentamos a largo plazo con Copa Libertadores y hoy sería muy atrevido de mi parte decir que íbamos a ser invictos, tenemos los pies sobre la tierra”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces