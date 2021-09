¡Lluvia de golazos en el Palogrande! Águilas se voló con los puntos

Rionegro Águilas venció (2-3) este sábado a Once Caldas, por la fecha 9 de la Liga Betplay 2021-II, y llegó a 10 puntos en el campeonato. Los dirigidos por Francesco Stifano ganaron después de cinco jornadas y encontraron en el exPatriotas, Jhon Fredy Miranda, la llave para destrabar el partido.



La primera celebración se tiñó de dorado con el tanto de Jhon Miranda, a los 23 minutos; asistencia de Facundo Ospitaleche para el atacante cienaguero que, tras eludir a dos rivales sacó un zurdazo inatajable, antes de pisar el área. ¡Golazo!



Transcurría el minuto 40 cuando Juan David Pérez, sacó un balazo de media distancia, con el que puso el 1-1 en el Palogrande, aprovechando un descuido en la marca. Nada pudo hacer el golero Juan David Valencia.



Antes de irse al descanso, Águilas concretó el segundo después de una gran acción colectiva que terminó en remate de Christian Marrugo. Jhon Fredy Salazar levantó una pelota desde sector izquierdo; Miranda se la sirvió al capitán para que la enviara al fondo de las piolas. Con la ventaja (1-2) se fueron al camerino.



Muy temprano en el segundo tiempo, Álvaro Angulo firmó otro gol de gran factura. Tras la asistencia de Miranda, el lateral se metió entre los defensores albos, y tras abrirse camino sacó un zapatazo que incrustó por el ángulo derecho. ¡Tremendo golazo de Águilas!



El técnico Diego Corredor buscó acortar la diferencia y movió un par de fichas. Águilas sufrió en algunos tramos del partido, mientras que José Huber Escobar se convirtió en un espectador más. El partido se convirtió en un monólogo de Once Caldas, pero sin encontrar profundidad. El lateral Nicolás Giraldo fue el más insistente en el 'Blanco-Blanco', con disparos de media distancia, que no hicieron daño a Valencia.



Sobre el último minuto de adición, se dio una mano en el área que el árbitro no dudó en sancionar. Pérez, de penalti, descontó en el marcador (2-3).



Al final, Águilas se llevó los puntos tras superar al dueño de casa, llegando a 10 puntos. Once Caldas sigue colero con 5 unidades y no gana desde la fecha 1 cuando superó al Huila.