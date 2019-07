Madre e hija jugarán juntas en Cali y harán historia en Liga femenina

Deportivo Cali presentó este miércoles el plantel femenino que jugará la Liga profesional 2019, luego de hacer un convenio con la Escuela Sarmiento Lora.

La gran atracción del equipo será la presencia de la experimentada goleadora Carmen Rodallega, jugadora de Selección Colombia y campeona de la Copa Libertadores 2018 con el Huila, quien estará junto a su hija María del Carmen, de 17 años y lateral derecha, un caso inédito en el país.



Carmen, de 35 años, fue una de las pioneras en el cuadro femenino de la Sarmiento en el 2001, junto a Darnelly Quintero, que también jugará con la escuadra verdiblanca gracias al convenio con esta reconocida institución de formación de deportistas en el Valle del Cauca.



Sin embargo, no fue el ejemplo de la futbolista el que impulsó a María a seguirle los pasos, fue doña María Ismenia, abuela de la jovencita y quien también jugaba a la pelota, quien la animó a incursionar en el balompié femenino, y, premonitoriamente, le dijo que jugaría en el Deportivo Cali, el equipo de sus amores. Hoy, casi diez años después, el tiempo le da la razón a doña Ismenia.



Carmen, en cuya dilatada trayectoria aparecen clasificaciones al Mundial, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, dice que haber sembrado la semilla en el Valle fue “una etapa linda, era la primera escuela de formación para niñas y eso llamó mucho la atención, no había liga, éramos el tercer equipo de Cali, por ser tan nuevas nos goleaban”.



El primer entrenador fue el reconocido Mario Desiderio, forjador de muchas figuras en el elenco masculino, luego asumiría Mario Moreno, clave para enseñarles a ubicarse por posiciones en la cancha. Luego pasaron John Albert Ortiz y Álvaro Hernández.



“Hemos superado muchas cosas, no sabía en ese momento que existía una Selección Valle ni una Selección Colombia, todo eso fue creciendo en mi pensamiento de que se podían lograr las cosas y había dónde llegar. Me puse ese reto y gracias a Dios pude representar a mi Valle del Cauca y al país”.



Y lo hizo con lujo de detalles. Fue convocada al combinado rojiblanco por parte del desaparecido Édgar Mallarino en 2002, pero la diferencia de goles no les permitió llegar a la final frente a Antioquia en el Estadio Atanasio Girardot. La Selección Colombia, que orientaba Julio Valdivieso, la llamó a sus filas en 2005, fue contratada por la UCAB Spirit de Venezuela en 2006 para disputar los tres torneos de ese país, siendo campeona y goleadora en todos. Fue a Mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos después del 2010.







Y a partir de allí estuvo en clubes como Orsomarso en la primera Liga, en la segunda con el Atlético Huila, saliendo campeona de la Copa Libertadores 2018, y ahora en el Deportivo Cali, donde podrán respaldarse, teniendo en cuenta la cercanía de sus posiciones en la cancha.



Esta vez Carmen no será delantera, sacrificará su cuota de goles y se ubicará de volante de primera línea, mientras María lo hará como lateral derecha. Antes de decidirse por el fútbol, la niña era bailarina de salsa, alegría que aspira a trasladar en el terreno. “Estamos haciendo historia, es algo que tenemos que disfrutar”, le dice Carmen a su hija.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces