El reclamo de una jugadora colombiana a EE. UU. que causó polémica

La Selección de Estados Unidos salió campeona del Mundial Femenino 2019 que se disputó en Francia luego de derrotar a Holanda. Varias futbolistas tuvieron fuertes declaraciones por la falta de importancia que se le dio al partido.



Por un lado, una jugadora colombiana también se involucró en el tema e hizo un reclamo que generó polémica en el país.

Carolina Pineda, experimentada de la Selección Colombia y del fútbol femenino en Colombia, habló en 'CNN Español' sobre el título que consiguieron sus colegas.



Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la importancia que se le dio y habló sobre el dinero que recibían, argumentando que deberían ganar más que los jugadores hombres.



"Nosotras como mujeres tenemos que encontrar la manera de llenar estadios y de que el fútbol femenino sea rentable. En el tema de los salarios pido igualdad. Las jugadoras de la selección tienen con qué pelear porque son campeonas del mundo, los hombres no. Ellas deberían ganar más que los hombres porque ganaron el Mundial, los hombres no", le dijo a 'CNN Español'.