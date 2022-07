A prepararse contra equipos masculinos: DT reacciona a dura noticia

Por sexto año consecutivo la Liga Femenina en Colombia solo se jugó en un semestre y no en los dos como inicialmente se había manifestado por parte de la Dimayor. Solo cuatro clubes (América, Deportivo Cali, Millonarios y Cortuluá) mostraron interés en participar y todo se fue a pique. Ahora, los equipos que representarán al país en la Copa Libertadores no tendrán otro remedio que volver a prepararse contra equipos masculinos.

Andrés Usme, técnico del campeón colombiano, se refirió a la dura noticia que refirió el fútbol femenino este viernes. "Me da mucha tristeza que no se haga la Liga, no por nosotros porque América tiene jugadoras contratadas por todo el año y vienen más refuerzos, me da es tristeza por las que no juegan, que no tienen contrato y se quedan sin trabajo".



El club escarlata abanderó la realización de una Liga Femenina en 2022-II, pero al no conseguir la participación que esperaba, Dimayor le cerró la puerta al torneo femenino. "Yo estoy en dos posiciones. No le podemos echar toda la culpa a los clubes por lo de la Liga Femenina, también faltó planificación por parte de Dimayor", y agregó Usme que "es mejor un proyecto imperfecto que empieza a uno perfecto que no empiece".



Así como ha ocurrido anteriormente con los equipos femeninos que van a la Copa Libertadores, América y Cali no tendrán otro remedio que enfrentarse contra equipos masculinos para llegar al torneo continental con ritmo de competencia. En 2018 y tras cuatro meses sin jugar en Liga, al Atlético Huila (único campeón continental en Colombia) le figuró prepararse con equipos masculinos sub-15 y sub-17 de la región. Así han tenido que hacerlo los demás equipos colombianos que han ido a la Copa.



"El escenario de que no haya liga y que debamos prepararnos con equipos masculinos para Libertadores Femenina, siempre ha sido así. Nosotros tenemos un proyecto que ha crecido mucho y pensamos mucho más allá, queremos ir a Libertadores bien preparados y con una nomina muy competitiva", contó el técnico de las 'Diablas Rojas.



Finalmente, Usme precisó que intentarán participar de cualquier torneo al que sean invitados. "La idea de hacer un torneo en Bogotá es muy buena para prepararnos por la altura para poder preparar la Libertadores que jugamos en Quito. América Femenino va a participar en lo que salga".