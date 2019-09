América vs. Medellín, por el primer paso hacia la gloria femenina

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas visita al América de Cali, este martes desde las 7:45 p.m. por la ida de la Gran Final en la Liga Femenina 2019. Las poderosas quieren dar el primer golpe en este duelo inédito por la gloria. Al frente está el conjunto ‘escarlata’ que llega a este encuentro definitivo con realidades similares y que quieren consolidar un proceso de varios años.

Con mucha expectativa se vive este duelo rojo en la Gran Final de la Liga Femenina, Medellín quiere cerrar con broche de oro su primera temporada participando en este campeonato. Desde comienzos de este año se han venido preparando y quieren materializar el sueño de darle la primera estrella para Antioquia. Para este encuentro, el técnico Carlos Paniagua no podrá contar con Mayra Ramírez por lesión y a Maireth Pérez, quien disputará la final del Torneo Juvenil Femenino con la Selección Antioquia.



“Estamos trabajando desde comienzo del año, no ha sido este proceso de la noche a la mañana. El equipo está en un punto alto, tiene seguridad, en 10 fechas mostramos equilibrio, hemos marcado 22 goles y nos han convertido sólo dos. Tenemos orden, manejo entre líneas y variantes en nuestras jugadoras, somos un colectivo, no dependemos de una sola jugadora, basados en una idea de juego, las muchachas salen a la cancha a interpretarla de la mejor manera”, indicó el técnico Carlos Paniagua.



En cuanto al rival que va a enfrentar en esta llave definitiva, Paniagua declaró que “felicito al América por la gran campaña, es un equipo que mezcla jugadoras de experiencia como Catalina Usme, Carolina Pineda y viene una niña como Linda Caicedo que no ha cumplido los 15 años y ya juega fútbol profesional. Del mediocampo hacia arriba es un equipo de cuidado, tienen transiciones rápidas, con un gran dominio en el tiro libre. Debo felicitar a su técnico Andrés Usme, quien viene realizando un muy buen trabajo. Pero nosotros pensamos en nuestras fortalezas, debemos ir a Cali a conseguir un buen resultado y cerrar en Medellín con nuestra hinchada. En estas instancias es clave terminar en condición de local”.



Por su parte, una de las goleadoras del equipo como Manuela Vanegas no ocultó su emoción de disputar el título con Medellín. “Estamos muy felices de disputar esta final, fue algo que trabajamos desde febrero, sabemos que será una llave dura contra un gran rival, pero creo que tenemos equipo para competir y ganar. Contra Huila tuve la oportunidad de marcar dos veces, sigo entrenando el juego aéreo, esta semana tuvimos tiempo para trabajar y vamos a Cali con el reto de sacar un buen resultado para liquidar la serie con nuestra gente”, expresó.



Así como ocurrió en la fase de cuartos de final y semifinal, esta será la primera vez que Independiente Medellín – Formas Íntimas enfrente al América de Cali. Como visitante, las poderosas jugaron cinco partidos, de los cuales ganó dos, empató dos y perdió uno, por la mínima diferencia en la semifinal contra Atlético Huila. Además, marcó 10 goles y recibió dos. Mientras que América como local ganó tres partidos, empató uno y perdió otro en cinco encuentros disputados, marcando ocho goles y recibiendo seis.



La goleadora del DIM-FI es Laura Aguirre con 4 goles, le siguen Manuela Vanegas y Tatiana Castañeda con tres cada una, Paula Botero y Maireth Pérez con dos goles, Yisela Cuesta, Aura Hoyos, Sara Córdoba y Mayra Ramírez han marcado un gol, el restante fue un gol en contra del Deportivo Pereira en la primera fase. Medellín tiene la valla menos vencida con tres goles recibidos y el ataque más potente con 22 goles.



Alineaciones probables:



Independiente Medellín – Formas Íntimas: Sandra Sepúlveda; Tatiana Castañeda, Geraldine Cardona, Laura Aguirre, Paula Botero; Manuela Vanegas, Daniela Arias, Yisela Cuesta; Naila Imbachi, Diana Ospina, Oriánica Velásquez.



D.T.: Carlos Paniagua.



Hora: 7:45 p.m.



Árbitra: Jessica Villadiego (Córdoba).



Estadio: Pascual Guerrero.



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín