América en Libertadores Femenina: análisis de su psicólogo deportivo

Carlos Mauricio Rico es Psicólogo Deportivo egresado de la Universidad San Buenaventura, con especialización en la Universidad El Bosque de Bogotá. Su práctica profesional la hizo con el equipo femenino del América de Cali, sobre todo en el 2020, apoyando el trabajo de Andrés Usme.

FUTBOLRED lo contactó para analizar desde su punto de vista lo que fue la actuación del subcampeón de la Copa Libertadores Femenina edición 2020, que pese a ser superior a Ferroviaria de Brasil no fue eficaz y aparte se vio perjudicado por algunas decisiones arbitrales en una final que no contó con servicio del VAR.



Para iniciar, explicó lo que fue su vinculación con el equipo escarlata: “El 50% del equipo se renovó, mi trabajo fuerte fue el soporte y bienestar psicológico en cuarentena, de qué manera podía contribuir yo; alcancé a interactuar unas 4 o 6 semanas presencialmente, después se vino el confinamiento por el tema pandemia. A través de virtualidad fui tratando de implementar la psicología deportiva para mejorar el rendimiento del equipo, después se reestructuró con el aval del inicio de la Liga, seguí trabajando en casos puntuales con algunas de ellas”.



Agregó que en “logré captar que es un proyecto que está dando de qué hablar, pero es algo que se viene construyendo desde hace unos años atrás, tiene el liderato de doña Marcela Gómez, que aparte de ser presidenta está muy involucrada con ellas, respaldando en todo lo que se necesite, si son pesas, colchonetas, apoyo, hay una casa hogar para quienes no son de Cali y requieren vivienda, porque no todas las jugadoras son de acá. Desde la cabeza de grupo es un baluarte y brinda mucho apoyo en lo que se requiere, incluso si tiene que dar pala para rellenar un hueco en la cancha se pone el overol y los tapa, es una persona más dentro del proyecto, incluso se involucra en los entrenos”.



Destaca que la labor de la presidenta no es solo dirigencial: “Marcela está muy involucrada en cualquier ámbito, no solo en la parte gerencial y en lo que se requiera en cuanto a documentación, sino la parte operativa. Al lado de ella está el profesor Andrés, muy agradecido con ellos por darme la oportunidad de trabajar en ese proyecto y poderme abrir las puertas porque no es sencillo, porque el Departamento Psicológico no está estipulado dentro de la institución, ya que en el masculino está Andrés Rodríguez, quien llegó con el profesor Juan Cruz Real”.



Carlos Mauricio argumenta que el grupo siempre está concentrado en objetivos grandes: “Desde que llegué el enfoque principal era volver a quedar campeonas, así como se hizo en 2019 repetir en 2020, el bicampeonato era algo que estaba muy marcado, también ser campeonas de la Copa Libertadores porque en la pasada quedaron en el tercer puesto. Desde lo que es el grupo, las que estaban como Carolina Pineda, Jessica Caro, Catalina Usme, las que llegaron nuevas y los profesores como Andrés y Gustavo, sé que ese objetivo estaba muy marcado. El bicampeonato no se logró, pero volvieron a la final, y el objetivo era la Copa Libertadores después de haber alcanzado el tercer lugar, el objetivo de hoy no se pudo concretar, las chicas hicieron todo, demostraron todo el trabajo que se planifica y el compromiso que tiene cada una de ellas por los objetivos planteados, el fútbol femenino no tiene las mismas facilidades del masculino, pero se procura que se les pueda brindar de ciertas maneras condiciones iguales”.



Sobre el partido de la final, Rico señaló que “ese trabajo conjunto entre jugadoras, cuerpo técnico y directivos se vio el día de hoy, América fue total dominador del compromiso, las futbolistas estaban conectadas con lo que debían hacer, con las directrices del profesor, pero sin embargo a veces no se corre con suerte, también está el factor humano que puede involucrarse en una competencia, no se pudo dar, pero da cierta tranquilidad que el trabajo que se está desarrollando cada vez avanza mejor”.



En cuanto a las fallas del trío arbitral, dijo que “hubo dos penaltis que no dieron, uno muy evidente de la arquera contra Daniela Arias y otro en una zancadilla sobre Manuela González. También hay que contar los balones en los palos de Manuela, Diana Ospina. Hubo factores que condicionaron el resultado que hay que saber sobreponerse, pero sé que aunque en este momento puede haber amargura, este es un paso más y ese proceso se va a consolidar en manos de Marcela Gómez y Andrés Usme”.



El profesional asegura que no es momento para señalar a nadie: “Por más que sean evidentes los errores puntuales, como equipo ganan todas o pierden todas, es algo que tienen muy marcadas ellas a través de la fe, incluso lo catalogan como ‘el equipo de Dios’, hay mucho respaldo entre ellas, siempre se sabe que podemos equivocarnos porque somos futbolistas, pero también seres humanos, que podemos fallar y dentro de la dinámica de equipo como tal sé que siempre va a estar ese respaldo a dicho tipo de acciones, a pesar de los errores puntuales siempre se va a encontrar esa unión de equipo y el mismo norte, todos empujando hacia un mismo lado y enfocados en lo que quieren alcanzar, sé que para lo que viene en septiembre u octubre van a darle duro a repetir final en la Liga de Colombia y luego en la de Copa Libertadores 2021, sé que ya pasará la amargura y mañana ya estarán pensando en la planificación de lo que viene en cuanto a las competencias. Es un equipo en el que todas las personas han puesto su granito y entienden su rol”.



De igual forma, abordó el encuentro desde la parte mental, descartando que se hubiera mirado con triunfalismo a Ferroviaria: “Ellas son muy humildes, saben que el trabajo se construye día a día, siempre desde los entrenamientos los técnicos y ellas mandan ese mensaje de que es de sacrificio, porque tienen un equipo con base en Selección Colombia, obviamente en las personas se puede sentir ansiedad y nerviosismo, y lo que va a transmitir el juego, lamentablemente no se concretó el gol, pero dieron lo mejor”.



Para concluir, le dejó un mensaje a la afición colombiana: “No es una derrota, si nos ponemos a ver en Brasil hay mucha inversión, una mejor infraestructura, tienen Liga mucho más amplia y competitiva en cuanto a lo que es el fútbol femenino, acá se trabaja con las uñas, a muchas futbolistas les toca pedir públicamente que el torneo se extienda un poco más, todo eso influye. Lo alcanzado hoy será un aliciente para el fútbol femenino y en América la motivación para repetir título y buscar otra vez la final en la Copa”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces