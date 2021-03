América dominó a Ferroviaria, pero se quedó sin la Copa Libertadores

Ferroviaria de Brasil derrotó 2-1 este domingo al América de Cali en el Estadio José Amalfitani, de Buenos Aires, y se quedó en el título de la Copa Libertadores Femenina edición 2020.

La iniciativa fue escarlata desde el comienzo, sin mucho protagonismo de Catalina Usme, pero con llegadas rápidas de Gisela Robledo por la izquierda. Lamentablemente, dos errores individuales permitieron que las paulistas encontraron dos goles que resultaron demasiado castigo para las colombianas.



En el segundo tiempo el dominio, la posesión y las mejores oportunidades para convertir los tuvo el equipo colombiano, que sometió a su rival, aunque no contó con claridad en el último cuarto de cancha, haciendo figura a la guardameta Luciana.



Cayó muy mal la determinación de la Conmebol de no utilizar el VAR en esta final, ya que algunas decisiones arbitrales perjudicaron al cuadro vallecaucano.



Sin ser superiores, el primer gol de las brasileñas apareció en una acción aislada. Una falta de Lizeth Ocampo a los 7 minutos provocó un tiro libre desde 25 metros para Ferroviaria, que cobrado por Sochor superó el salto de Catalina Usme y se le metió por debajo de las manos a la arquera Katherine Tapia para el 1-0. Dura equivocación apenas en el comienzo del juego.



Catalina Usme remató por encima a los 23 luego de una buena jugada colectiva. A los 30, de nuevo metió un centro al área, aunque Robledo no alcanzó a cabecear.



Sobre el minuto 38, Usme le filtró un esférico a Gisela Robledo, quien entró veloz al área y Yasmin le cometió falta. El penalti lo cobró la misma Catalina al palo izquierdo para dejar parada a Luciana y convertir el 1-1, merecido por el mejor trabajo colectivo del equipo colombiano.



A los 41, Ocampo trato de hacer pantalla perdió un balón con Lurdinha y le hizo infracción, que también dio la juez chilena María Belén Carvajal como penalti que ejecutó Aline Milene y marcó el 2-1.



Catalina Usme completó 29 goles, 6 de ellos con América, e igualó a Cristiane como máximas artilleras de la Copa Libertadores Femenina.



En el segundo tiempo, Andrés Usme excluyó a Wendy Bonilla y Lizeth Ocampo para que entraran Gabriela Rodríguez y Jessica Caro, mientras que en Ferroviaria lo hizo Jessica por Yasmin.



Apenas al minuto de reiniciadas las acciones, Usme le filtró un balón a Manuela González, quien se acomodó y remató sobre la marcha, pero el balón pegó en el travesaño.



Sobre los 9, la arquera Luciana salió con todo en un tiro libre de Usme y se llevó por delante a Daniela Arias, pero la árbitra Carvajal no dio el penalti.



América había montado un frontón en la defensa de Ferroviaria, con la lateral Leury Basanta ida al ataque, y un remate de Diana Ospina chocó en el poste izquierdo de Luciana a los 13 minutos.



Manuela González volvió a enfrentar a Luciana a los 20, pero le tiró el balón a media altura cuando tenía todo el espacio sobre el palo derecho vacío y la arquera brasileña envió el balón al tiro de esquina, en otra jugada clara para empatar el encuentro.



Gisela Robledo quedó habilitada en un balón profundo en el área, pero se equivocó en el centro y América desperdició otra llegada importante a los 35.



Gabriela Rodríguez se acercó a los 41, y su disparo llegó fácil a las manos de la experimentada Luciana.



Al minuto 45 un cobro de Usme fue al área, cabeceó Tatiana Castañeda, y el balón pegó de nuevo en el horizontal. Y un minuto después Luciana evitó la caída de su valla.



Rafaela se encontró con un balón en el palo derecho, pero no alcanzó a rematar, en la única llegada de las brasileñas en el periodo complementario. Joemar Guarecuco también lo tuvo en media distancia, aunque su zurdazo se fue por arriba. Así, con América metido en terreno brasileño, finalizó el partido con título para las albinegras.



Ferroviaria venía de empatar 0-0 en la otra semifinal ante Universidad de Chile y derrotarlo 7-6 en la tanda de cobros desde el punto penal. Barrinha, Luana y Nicoly fueron campeonas de la Copa Libertadores en 2015, por lo que repitieron en esta ocasión. La edición 2021 se jugará en septiembre u octubre en Santiago de Chile.



Síntesis:

Estadio: José Amalfitani, Buenos Aires (Argentina)

Árbitra: María Belén Carvajal (Chile).



América de Cali: Katherine Tapia; Lizeth Ocampo, Daniela Arias, Tatiana Castañeda, Leury Basanta; Carolina Pineda, Diana Ospina, Catalina Usme, Wendy Bonilla; Manuela González, Gisela Robledo.

Cambios: Gabriela Rodríguez por Wendy Bonilla (1 ST), Jessica Caro por Lizeth Ocampo (1 ST), Joemar Guarecuco por Manuela González (32 ST), Sara Martínez por Gisela Robledo (40 ST), Anlly Iglesias por Jessica Caro (45 ST).

D.T.: Andrés Usme.



Ferroviaria: Luciana; Monalisa, Ana Alice, Yasmin, Barrinha; Luana, Nicoly, Carol Tavares, Sochor; Lurdinha, Aline Milene.

Cambios: Jessica por Yasmin (1 ST), Rafaela Silva por Monalisa (22 ST), Daiane por Lurdinha (39 ST),

D.T.: Lindsay Camila.



Goles: 1-0: Sochor (7 PT). 1-1: Catalina Usme (38 PT, de penalti). 2-1: Aline Milene (41 PT, de penalti).

Amonestadas: Lizeth Ocampo (12 PT), Monalisa (31 PT), Jessica (24 ST), Daniela Arias (31 ST), Sochor (51 ST).

Expulsadas: No hubo.







Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces