¡América es Colombia! las rojas buscan título vs Ferroviaria: EN VIVO

Este domingo, desde las 5:45 pm, América de Cali se enfrenta al brasileño Ferroviaria por la final de la Conmebol Libertadores Femenina 2020. Colombia busca su segunda conquista continental, después de lo hecho por Atlético Huila en Brasil 2018.



Las escarlatas, dirigidas por Andrés Usme, quieren quedarse con la edición número 12 de la Libertadores Femenina, que en esta oportunidad se cumple en Buenos Aires.





Min 61. América gana confianza y se adueña de la pelota. Genera riesgo constante en predios de Ferroviaria.



Min 59. ¡Pegó en el palo! Diana Ospina remató y la pelota se estrelló en el vertical izquierdo de Luciana.



Min 58. Se retoman las acciones después de varios minutos el partido detenido.



Min 54. Tiro libre de Catalina Usme y Daniela Arias intenta impactar de cabeza. La arquera Luciana sale a cortar y se estrellan.



Min 52. ¡De nuevo la línea se equivoca! Gaby Rodríguez, vuelve a llegar por izquierda y la asistente invalida la acción.



Min 48. Se equivoca la juez de línea. Levanta el banderín por fuera de lugar de Gaby Rodríguez; la central la habilitaba.



Min 46. ¡Pero qué pelota se estrelló en el palo! Se salvó Ferroviaria. Tremenda pelota de Catalina Usme para Manuela González, que disparó al arco y el travesaño le dijo NO.



¡Ya se juegan los segundos 45 minutos en el José Amalfitani! América 1-2 Ferroviaria



Doble cambio en América: Jessica Caro y Gabriela Rodríguez ingresaron por Ocampo y Bonilla.



¡Finalizó el primer tiempo! En Liniers, Ferroviaria se va en ventaja (1-2).



Min 45+2. Catalina Usme busca con un disparo de media distancia. La pelota se va lejos.



Min 45. Se jugarán tres minutos más.



Min 44. América no baja los brazos. Busca el empate, con jugadas preparadas a balón parado.



Min 43. Gol de Ferroviaria. Aline Milene, la '10' brasileña, marcó el 1-2.



Min 42. Penalti a favor de Ferroviaria. Lizeth Ocampo comete la falta en el área.



NUEVO RÉCORD: Catalina Usme llegó a 29 goles y se convirtió en la máxima goleadora en la historia de Libertadores Femenina.



Min 39. ¡GOOOOOOOL del América! Catalina Usme, de penalti, empata el partido (1-1).



Min 38. ¡PENAL para América! Derriban en el área a Gisela Robledo.



Min 36. América llega una vez más, aprovechando juego colectivo. Pineda, Usme y Ospina, mueven los hilos en el medio campo.



Min 34. Ferroviaria se acordó de llegar al arco de América. De media distancia buscó Nicoly. Se fue desviado.



Min 32. Segunda tarjeta amarilla del partido. Monalisa es amonestada. Ya había visto la tarjeta, Lizeth Ocampo.



Min 30. ¡No pudo conectar Gisela Robledo! Usme, con una pelota quieta, buscó la cabeza de sus compañeras. La atacante no pudo empalmar la pelota.



Min 28. ¡Resolvió Tapia! Aline le robó una pelota a Lizeth Ocampo y sacó un disparo que atrapó la colombiana.



Min 24. ¡Probó Catalina Usme de media distancia! El balón se va ligeramente desviado sobre el horizontal.



Min 23. América intenta salir jugando desde propio campo, pero se equivoca en el último cuarto de cancha y regala la pelota.



Min 20. Se acercó América con Diana Ospina. ¡La sacó la defensa!.



Min 17. ¡La atrapó Tapia! Pelota que metió Carol Taveres y la arquera de América se adueña del balón abajo. 0-1 gana Ferroviaria.



Min 16. Las escarlatas intentan de pelota quiera, con Catalina Usme. Pelota que atrapa Luciana, sin dificultad.



Min 14. América se anima, esta vez con Wendy Bonilla, pero no hay calma para definir. La pelota se va desviada.



Min 12. Ferroviaria volvió a llegar y América se complicó. Pelota desde sector derecho que puñeteó Katerine Tapia y dejó rebote.



Min 10. América no baja la intensidad y apura con Gisela Robledo, por banda izquierda. La defensa despeja el peligro.



Min 7. ¡Gol de Ferroviaria! Las brasileñas se van en ventaja con tanto de Patricia da Silva Sochor, de pelota quieta. Se equivocó la arquera; picó el balón.



Min 6. Primera vez en el partido que Ferroviaria insiste en predios escarlatas. Llegaron por sector izquierdo (banda derecha que cubre Lizeth Ocampo).



Min 4. América insiste y se para en la mitad de la cancha. Buena llegada con Gisela Robledo y Manuela González.



Min 3. La pelota se juega sobre la banda derecha, en terreno de las brasileñas.



¡Ya se mueve la pelota en Liniers! América vs Ferroviaria



Minuto de silencio por los héroes que luchan contra el Covid-19.



Se realiza el sorteo con las capitanas. Catalina Usme, del América; Aline Milene de Lima, por Ferroviaria.



Actos de protocolo en el José Amalfitani, cancha de Vélez.



Luana, volante marcada con la camiseta 4, fue la única jugadora que al salir tocó la copa.



¡Equipos a la cancha! América, de rojo, y Ferroviaria, de blanco.



Calientan los equipos en la cancha de Vélez Sarsfield.



Nóminas titulares de América y Ferroviaria: