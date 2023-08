Atlético Nacional convocó a Tomás Ángel: ¿Fin a la polémica?

Atlético Nacional se prepara para el crucial partido de octavos de final de la Copa BetPlay 2023, en la que espera superar la llave contra América de Cali. El verdolaga llega al Atanasio Girardot con la ventaja en la serie, pues ganó 1-3 en el Pascual Guerrero.



Así, enfocado en lo deportivo, el técnico William Amaral convocó a 18 futbolistas para el compromiso. Y entre las novedades del listado aparece Tomás Ángel, delantero que ha sido relacionado con rumores de supuestos vetos; así, se pone fin a la polémica.



Este es el grupo de convocados elegido por el profe Amaral para enfrentar a América en el Atanasio 🏟️🟢⚪#VamosVerdolaga 🇳🇬 pic.twitter.com/huOqhheMlF — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 16, 2023

En la lista también aparece el arquero Kevin Mier, quien ya se recuperó de una lesión y no ha jugado. En medio de los rumores, también se ha especulado con que al arquero lo están cuidando en caso de una venta, algo que no tiene base, pues no hay ofertas por el portero.