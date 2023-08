Nacional y América buscarán el pase a cuartos de Copa en el Atanasio

Atlético Nacional y América de Cali se medirán este jueves en lo que será un duelo de infarto en donde se conocerá uno de los clasificados a los cuartos de final de Copa Betplay.



El cuadro verdolaga va ganando la llave por 3-1 gracias al triunfo en el Pascual Guerrero con goles de Óscar Perea, Nelson Deossa y Álvaro Angulo. El descuento fue de Jader Quiñones.



Desde que se jugó el juego de ida, Nacional ha conseguido tres triunfos, un empate y una derrota en todas las competencias.

No obstante, destaca la caída en Argentina ante Racing que vio la eliminación de los antioqueños de la Copa Libertadores y que sembró dudas en el funcionamiento del equipo pese a que no les ha ido del todo mal.



Por su parte, América no pasa por su mejor momento. Desde la derrota con Nacional en Copa, el cuadro escarlata encadena cuatro juegos sin conocer el triunfo y en el Atanasio buscarán salir de la mala racha.



En el último juego disputado en el Atanasio entre ambos combinados disputado el pasado 5 de mayo de 2023, Nacional se impuso por 2-1 con doblete de Tomás Ángel mientras que el descuento escarlata fue de Andrés Sarmiento.



Ficha del partido



Atlético Nacional vs América de Cali

Copa Betplay - Octavos de final vuelta

Hora: 8:30 p.m

TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Atlético Nacional (4-4-2): Castillo; Salazar, Román, Aguirre, Castro; Perea, Solís, Duque, Alzate; Cantera y Ramírez. DT: William Amaral.

América (4-3-3): Soto; Mina, Velasco, Andrade Murillo, Mena; Leys, Portilla, Quintero, Cardona, Sarmiento; Suárez. DT: Lucas González Vélez.