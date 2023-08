‘Pibe’ Valderrama dio contundente opinión sobre el ‘Bolillo’ y Junior

El ciclo de Hernán Darío Gómez en Junior está en la cuerda floja. El entrenador sigue sin ganar en Liga Betplay y este miércoles por Copa ante Cúcuta se juega su futuro en el equipo.



Estos malos resultados han provocado no solo críticas de la prensa, sino también de la hinchada que de a poco van dejando de lado su respaldo al entrenador ya que no se ve que allá solución al bajo rendimiento del club.



Pues bien, ante estas opiniones se unió el de las leyendas del equipo barranquillero y uno de los que habló sobre el tema fue Carlos ‘El Pibe’ Valderrama quien se volvió a referir al momento de Junior y dio una contundente opinión sobre el ‘Bolillo’ en charla con el periodista Víctor Romero.

“Yo digo que el ‘Bolillo’ Gómez, para mí, no tiene duda como entrenador de fútbol. Eso no se duda. Ir a cinco mundiales. ¡Son cinco mundiales!, es que como entrenador no tiene duda. ¿Qué es lo que digo yo, en el momento? Hay momentos en los que uno no puede pelear, pa’ pelear se necesitan dos y el ‘Boli’ pelea. No hay motivos para entrar, porque él está en una posición ¿de qué? De que el equipo camine", dijo el samario.



Y complementó: "Entonces que digan lo que quieran, pero yo tengo que poner a caminar el equipo. Pero el ‘Boli’ no, a él le tiran una piedra y tira dos, le tiran una cascarita y tira tres. Entonces ese ha sido el problema del equipo".



Vale señalar que hace unas semanas, Valderrama se pronunció sobre el momento de club y dijo: “Estaba optimista de que el equipo iba a arrancar mejor y no fue así. Son tres partidos en los que el equipo lleva perdidos; y yo no me preocupo por perder, importante es la forma de jugar, porque si el equipo juega bien, la gente lo reconoce y dice ‘el próximo partido ganamos’, pero no juega bien y esa es la preocupación que tengo”.



“Si el equipo no está unido, es muy difícil. Si el ambiente no es bueno, no es positivo… por eso se llama equipo. Y parece que no está. Algo tiene que estar pasando, porque eso se ve, el ambiente no es bueno; todos los días hay noticias de Junior, pero son negativas, necesitamos una buena. El líder del equipo es el técnico. Uno tiene que prepararse para demostrarle al técnico que puede jugar, ya él decide”, concluyó el exjugador.