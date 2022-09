Sebastián Viera: 'si hay piernas cansadas, se juega con el corazón'

Junior de Barranquilla se prepara con el objetivo de sumar un buen resultado en la ida de la final de la Copa BetPlay. Adelante, Julio Avelino Comesaña tendrá un duro examen, pues tendrán que enfrentarse a un durísimo rival como lo es Millonarios. Los barranquilleros quieren asegurar en casa y encaminar el título, pero saben que tienen que jugarlo a muerte, literalmente para cerrar de la mejor manera en condición de visitante en el mes de noviembre. La disputa por el título está a la vuelta de la esquina, y así lo analizó Sebastián Viera en la rueda de prensa previa al partido.

Al lado de Roberto Peñaloza, asistente técnico de Julio Avelino Comesaña, Sebastián Viera, como capitán del Junior de Barranquilla entró para contestar las preguntas en la rueda de prensa. El uruguayo fue preguntado por las finales que ha disputado con el club, y su semblante de enfrentar a Millonarios por primera ocasión en una instancia final. "Importante, siempre es lindo jugar con un equipo grande, más en una final. Hoy en día jugar la Copa es importante, más que en años anteriores. De entrada da un campeonato internacional que todos aspiramos. Para la gente y para nosotros es lindo salir campeón y esperamos sea una linda serie para Junior".



Posteriormente, le preguntaron a Sebastián Viera sobre cómo aprovechar la instancia de local en la ida de la Copa BetPlay. El guardameta respondió, "son 180 minutos, pero el primer partido que es de local debe ser muy importante. Tenemos que superarlos, sacar una buena diferencia y bueno. Hay que entrar tranquilos sabiendo que falta mucho para jugar la segunda final un poco atípico. Son 90 minutos que tenemos que jugarlos a muerte y con conciencia, sabiendo que el partido de mañana tenemos que ganarlo".

Sebastián Viera también dejó un mensaje a la hinchada que evidentemente, no está a gusto con el rendimiento del Junior de Barranquilla, "la hinchada debe estar contenta. Estamos en una final y lo tienen que disfrutar también. No podemos mezclar la Copa con Liga, y estamos en una final en la cual todo el mundo quería estar. Después que pase este partido tenemos que meternos en la Liga. Hace mucho que no estamos en una final la última fue una Superliga que fue sin público. Esperamos vivirla en paz, que la disfruten, y que Junior sea superior".



Como insignia del equipo, le pidieron que mandara también un mensaje a los jugadores del club previo a esta final. Sebastián Viera comentó, "gracias a Dios estamos en un grupo con jugadores que tiene muchas finales arriba. Debemos estar tranquilos y mejorar la parte futbolística. Ser eficaces y hacerlo bien. Las finales se ganan por detalles, estar muy concentrados y disfrutarlo. Confío en mis compañeros plenamente".



Sobre el grupo físicamente y anímicamente, resaltó la carga que han tenido en liga por jugar cada tres días, pero fue contundente, "cuando las piernas están cansadas hay que jugar con el corazón y hacer lo posible para hacer ese plus que se tiene que dar. No hay excusa, es una final y hay que andar bien".