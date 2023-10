Nacional sufrió un poco, pero es semifinalista de Copa BetPlay

Atlético Nacional recibió en el estadio Atanasio Girardot a Águilas Doradas y con una serie que iba ganando 3-0 tras el resultado en la ida en Rionegro, el conjunto dirigido por William Amaral tenían la misión de aguantar su amplia diferencia.

El partido de Nacional no fue el mejor y Águilas Doradas fue quien comenzó ganando para demostrar que no iba a ser un rival fácil de derrotar. En el minuto 13, José Cuenú anotó el primer gol de Águilas Doradas y en una jugada desde el saque de banda, el club de Rionegro logró descontar el marcador global.



Pese a ello, el empate de Nacional llegó antes de la media hora y en el minuto 22 apareció una buena combinación entre Dorlan Pabón y Óscar Perea, donde éste último supo lograr anotar el empate 1-1 tras una buena definición frente al arquero José David Contreras.



Con el 1-1 (4-1 global), el partido se tornó más parejo en el segundo tiempo e incluso Águilas Doradas no se dio por vencido e intentó por todos los lados para llegar a la remontada, pero con el paso de los minutos se fue opacando las llegadas del equipo de Rionegro.

Tras las ventajas que estaba dando Águilas, Nacional empezó a llegar de contragolpe y Dorlan Pabón fue quien comandó esas jugadas de peligro. En una de ellas, se fue en solitario hasta el arco, pero al definir el arquero Contreras le cerró los espacios y no pudo concretar.



Sin embargo, sobre el minuto 70 apareció Dorlan Pabón para poner el 2-1 en un partido bastante apretado contra Águilas Doradas. El balón le pegó previamente a Jefferson Duque y en el rebote el atacante remató para lograr el gol de la tranquilidad.



Al final, Atlético Nacional logró ganar el juego 2-1 y con un global de 5-1, consiguió su tiquete a semifinales de Copa BetPlay 2023.