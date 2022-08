Alberto Gamero destacó la eficacia y el nivel de Álvaro Montero

Millonarios logró un importante triunfo, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa BetPlay, al derrotar a Medellín 0 a 2 en el Atanasio Girardot. El desempeño de los azules en cancha es de admirar, controlando la pelota y reconociendo los momentos para retroceder, aguantando en defensa.



Estas fueron las declaraciones de Alberto Gamero, luego del triunfo que los deja muy cerca de la final de la Copa BetPlay, pues cerrarán la llave en Bogotá, el próximo 7 de septiembre.



Análisis del partido: en los primeros minutos nos confundimos. La planificación pensábamos que era con Ricaurte, desde atrás, para soltar a Arregui. Cuando pusieron a Torres, debíamos buscar más allá y nos desordenamos. Medellín tuvo llegadas por los costados, los centrales debían ir por Marrugo, fue mejorando y lo emparejamos.

Fuimos eficaces, llegamos, intentamos elaborar. En las acciones que tuvimos, liquidamos. En el segundo tiempo, Medellín salió a buscar. No es que Millonarios buscara un bloque bajo para contragolpear, ellos en su deseo, nos obligaron a retroceder. Monsalve les dio más claridad en el frente de ataque. Mis mediocentros ya tenían desgaste.



En parte del segundo tiempo, lo manejamos, tuvimos para desequilibrar. Ellos nos llegaron y estaba Álvaro, para eso está, sacó dos pelotas complicadas. Ese es su trabajo.



Movimientos en cancha y cambios de perfil: no buscamos cambian el perfil, porque ellos logran hacerlo sin problema, saben hacerlo. En el primer tiempo, Marrugo les ganaba la espalada. Para el segundo tiempo, logramos que Silva tomara a Torres o Arregui, al igual que Monsalve con Vásquez o Pereira.



No hubo ese filtro de balones, en cantidad, para que nos amenazaran. La defensa se paró bien, indudablemente Monsalve nos complicó un poco.

Instrucción para el complemento con el marcador: para el segundo tiempo había dos cosas, manejar el partido. Las dos o tres opciones de ellos, eran perdida de nosotros en zona dos, les quedaba más cerca. Siempre les digo, a veces, al salir a un complemento y ganando, ellos deben esperar una respuesta del rival. Hay duelos donde lo manejas en el inicio, pero al segundo cambia.



Lo planteó distinto con Monsalve, soltó a los laterales, no salía tanto Monroy. Arregui pisó el área. En el fútbol hay que sufrir, no es solo ganar y que no te lleguen. Esta llave está abierta, no se ha definido. Medellín tuvo chispazos, que pueden llegar, pueden hacer daño. Nos defendimos bien cuando nos exigimos. Montero tuvo dos atajadas importantes, que podían descontar el marcador.



Rotación del equipo en la mitad de la cancha y nivel de Pereira y Vásquez: Larry no jugó el duelo pasado, lo estamos haciendo. El anterior, Pereira no jugó, estuvo García. Ahí estuvo la rotación, también con Kliver y Dewar. No hemos llegado aún a la final y no hemos clasificado. Quiero pasar rápido en Liga, para poder mirar y recuperar a ciertos jugadores, enfrentar otros partidos, queremos ir a la final.



En la medida que haya esa mentalidad y fortaleza, lo harán bien. Es cambiarlos, con Ruiz y Silva, ellos salieron hoy al minuto 60, pensando en que jugarán en Tuluá. Lo iremos haciendo. Si para el domingo alguno no está, meteremos a García. Es darles el chance a ellos, yo noto cuando el jugador está o no entero, nos avisan los médicos. En la medida que tengamos el grupo entero, lo haremos.



Nivel de Juan Carlos Pereira: el equipo estaba con Vega y Larry. Entró Pereira y entendió el trabajo, ellos también juegan de interiores, los tengo de mediocentro. El equipo tiene a manejar la pelota, cualquiera de los dos se desprende. La orden es que los dos lo hagan, sacan bien el balón desde atrás. Tienen socios por delante, como es Silva, que está más entero. Antes, Silva debía echarse al equipo al hombro, hoy tiene socios que le llevan la pelota.



Lo de Pereira me tiene contento, a veces las cosas no salían bien, pero las cosas han mejorado. Con la ayuda de sus compañeros, es de los mejores mediocentros de la Liga.