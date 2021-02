Alexander Ospina, el designado en la final de Copa entre DIM y Tolima

Este miércoles, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en el partido por la gran final de la Copa Colombia 2020 entre Independiente Medellín contra Deportes Tolima.



Alexander Ospina, quien hizo parte de los árbitros en la pasada final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, será el central de este compromiso. Sus asistentes serán Sebastián Vela de Bogotá, Mario Tarache de Casanare, el emergente es Never Manjarrés de Córdoba.

Ospina dirigió por última vez al DIM en el triunfo 2-0 sobre Alianza Petrolera en el año 2019. En aquel partido, el árbitro de Quindío sancionó 26 faltas y mostró 3 amarillas. No hubo penales ni expulsados.



Además, esta será la primera vez que habrá VAR en una final por Copa. El encargado de manejarlo es el árbitro Jhon Perdomo del Huila, mientras que su asistente es el señor Heider Castro de Academia.



Juez Central: Alexander Ospina – Quindío

Asistente No. 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente No. 2: Mario Tarache – Casanare

Emergente: Never Manjarrés – Córdoba



Árbitro VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Heider Castro – Academia





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8