‘Nuestro equipo está completo y muy bien en todo sentido’: H. Gómez

Hernán Darío Gómez es uno de los técnicos más experimentados que tiene el fútbol colombiano, en su carrera desde la raya tiene muchas finales siendo asistente y entrenador principal. Este jueves será la segunda para el antioqueño al frente de Independiente Medellín, equipo de sus amores y en el que espera cumplir el sueño de dar una vuelta olímpica. Este jueves en la Copa Colombia, ‘Bolillo’ quiere darse ese gusto.



“Para nosotros esta final es muy importante, no siempre se juega. Nuestro equipo está completo, bien trabajado y muy bien en todo sentido. Medellín es un equipo talentoso, ordenado y que durante los juegos tengan mucho carácter”, remarcó.

Sobre la ausencia de hinchas en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, Gómez comentó que esto “no afecta el compromiso, porque los hinchas estarán pendientes de este juego. No vamos a jugar la final, vamos a buscar ganarla”.



En cuanto a sus dirigidos, “este es un grupo mayor, que conversa mucho de fútbol, hay consejos de lado y lado y es lo que más me llena en estos momentos. Hay un trabajo que estamos cada día en busca de mecanizarlo para que las cosas nos salgan muy bien”, señaló.



Este miércoles, el capitán Andrés Cadavid sufrió la muerte de su abuelo, un golpe duro para el jugador y sobre esta situación personal, ‘Bolillo’ declaró que “esta mañana hubo una reunión muy linda con Andrés (Cadavid), alrededor del ‘papito’ (abuelo) de él. El no va a ganar el partido, nosotros vamos a ganarlo por él”.



Volviendo al partido, Gómez no se enfocó en hablar sobre su rival, para el antioqueño “lo más importante es analizar y conocer a mi equipo, después, Tolima es un equipo muy continuo y aplicado, aguerrido y tiene un jugador como (Jaminton) Campaz que es muy desequilibrante. Tenemos un trabajo que buscamos imponerlo por encima del rival”.



Finalmente, habló sobre el tiempo que tiene al frente de este grupo y la función de los laterales para este encuentro. “El equipo tiene un mes de trabajo, con momentos muy buenos. Estamos tratando que esos momentos sean lo más largo posible durante los partidos. Los laterales son las manos de los equipos, sus movimientos son claves. Por elaboración es que debemos buscar el área rival, es importante ser precisos para lograr imponernos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8