Gamero no se nubla por semifinal: 'esto fue porque tuvimos jerarquía'

Millonarios se clasificó cómodamente a la semifinal de la Copa Betplay, torneo del que es campeón vigente y en el que espera rival, pensando en otra corona que asegure ventana internacional en caso de emergencia.

Pero, aunque la ventaja global acabó siendo 4-1, no terminó del todo conforme con la presentación de su equipo estelar en Barrancabermeja.



. "En el trámite del partido soy realista. Alianza fue un equipo ofensivo. Un Alianza que a pesar de que en el segundo tiempo nos hizo gol de penalti, en el primer y segundo tiempo también nos atacó. A veces, hay partidos que no se juegan tan bien y se ganan. Esto fue porque tuvimos jerarquía en el segundo tiempo, buscamos el arco y conseguimos los goles. Necesitábamos un gol para aumentar la diferencia en la serie, lo hicimos y lo hicimos bien.", reflexionó tras el 1-2 de la vuelta en cuartos de final.



Lo bueno, el nivel de jugadores como Edgar Guerra, quien puede ser vital a esta altura de la temporada: "Con los jugadores jóvenes hay que tener paciencia. Entre ellos hay una competencia y eso es bueno. Edgar Guerra veía lo que estaba haciendo Paredes, lo que estaba haciendo Cataño y él quería jugar. Es una alegría la evolución de él, como también hemos visto la evolución de varios jugadores. Para nosotros eso es bueno porque la evolución de ellos hace crecer al grupo", explicó Gamero.



Su preocupación ahora pasa más por el calendario que otra cosa: "Duro jugar una semifinal el martes para después jugar el sábado contra Junior. Pero hoy hablé con los muchachos de que esa puede ser una posibilidad y nosotros por fuerza mayor y por lo que se dé tenemos que aceptarlo. Nosotros no nos vamos a negar a jugar un partido. Vamos a esperar al día de mañana a ver que se resuelve y si nos toca, lo haremos" afirmó.



Una lección que la experiencia le ha dado es no confiarse nunca, menos de los llamados rivales 'chicos': "Aquí no hay que mirar el equipo si es de la A o de la B, si es grande o chico. Cuando hay cuatro posibles finalistas hay que respetarlos a todos. Cúcuta si eliminó a Junior y a Medellín, algo debe tener y Pereira viene de eliminar a Santa Fe. Los cuatro equipos que estamos aquí, estamos con la misma ilusión, el mismo objetivo y es ir a la final. Vamos a ver el sorteo quien nos toca, pero el respeto para todos va a ser igual.", concluyó.