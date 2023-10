Millos vs Cúcuta: final de Copa BetPlay soñada por equipos de Liga II

Este viernes, 6 de octubre, se sortearán las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor 2023. Así, se conocerán las llaves para definir los dos equipos finalistas del campeonato que une a equipos de la A y de la B (Primera y Segunda División).



Millonarios es campeón defensor; Atlético Nacional es favorito al título; Pereira busca en la Copa la tabla de salvación de la temporada; mientras que Cúcuta Deportivo es el equipo sorpresa, pues es el único de la B en esta fase, algo que no pasaba desde 2021, cuando Quindío se metió entre los cuatro primeros.



Cabe recordar que el campeón de la Copa BetPlay obtiene un cupo a la Copa Conmebol Libertadores 2024 para la fase previa del certamen.



Sin embargo, son varios los equipos de la Liga BetPlay que harán fuerza para que los finalistas de la Copa sean Millonarios y Cúcuta Deportivo. ¿Por qué?



Si Millonarios sale campeón, no obtendrá el cupo a Libertadores que otorga la Copa, pues ya salió campeón de la Liga I y tiene asegurado el cupo de ‘Colombia 1’, clasificando directamente a fase de grupos.



¿Y qué pasa si el campeón es Cúcuta? Según el reglamento de la Copa BetPlay, en su artículo 23, “si el equipo campeón de la Copa NO participa en la División Principal (Liga) organizada por la DIMAYOR en el año 2024, no podrá obtener el cupo a competencia internacional, acorde a la reglamentación emitida por CONMEBOL y vigente a la fecha de emisión del presente reglamento. En tal supuesto, el campeón será merecedor de un reconocimiento económico, equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga BetPlay DIMAYOR 2023”.



Así, si Cúcuta es campeón de Copa obtendría una suma cercana a los 524 millones de pesos colombianos.



¿Y qué pasa con el cupo a Libertadores? Si Cúcuta sale campeón, “el club que obtendrá el cupo Nro. 4 de CONMEBOLLIBERTADORES 2024 para Colombia, será quien tenga mejor posición en la tabla de Reclasificación total de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023”.



Así, los equipos que luchan en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2023, prefieren que sea Millonarios o Cúcuta el campeón.