Por Copa, Pasto buscará sacar del camino al campeón de la Liga

Después de conocer los dos primeros semifinalistas de la Copa Betplay: Deportes Quindío e Independiente Medellín, este jueves llega el turno para la llave que definirán Deportivo Pasto y América de Cali, en el estadio Libertad, y que definirá rival del partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, que fue aplazado hasta no tener estadio definido.

El equipo de Diego Corredor perdió ocho fichas y sumó 15 más, entre ellas varias de experiencia, pensando en los campeonatos 2021, entre los que se encuentran Hernán Pertúz y Oswaldo Henríquez. El elenco volcánico también contará en la temporada con el delantero Jeison Medina, quien habría estado en los planes de América de Cali nuevamente.



Para este compromiso, el primero del 2021 y en el que los escarlatas buscarán estrenar su bicampeonato, Corredor dispuso de una nómina mixta, con jugadores del proceso anterior y ocho de las caras nuevas. Entre los disponibles para este encuentro están el portero José Contreras, los defensas Hernán Pertuz, David Gómez y Yhormar Hurtado; los volantes Arlex Hurtado, Miguel Camargo y Cristian Díaz, el extremo Estéfano Arango y el atacante Sebastián Herrera.



Del 2020 el entrenador mantuvo a sus hombres referentes, los cuales fueron convocados para buscar la clasificación frente al América, son ellos: Diego Martínez, Cristian Tovar, Leonardo Aponte, Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, César Quintero, Éderson Moreno, Ray Vanegas y Jeison Medina.



Previo al partido, el técnico Corredor dijo que "desde hace dos años Pasto viene figurando en el tema deportivo y de resultados, venimos creciendo como club y se quiere mejorar día a día. Sentí que debía estar más tiempo en Deportivo Pasto para culminar un proceso bonito y ojalá culmine con un título. La gente quiere el equipo y ese amor me hizo ver que todavía no era tiempo de partir".



Jueves 14 de enero

Copa Betplay - cuartos de final

Deportivo Pasto vs América de Cali

Estadio: Libertad

Hora: 5:30 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Diego Escalante (Antioquia)