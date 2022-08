González: ‘Si hubiéramos concretado, la historia era diferente’

Deportivo Independiente Medellín sufrió un nuevo revés, esta vez en la Copa BetPlay a manos de Millonarios y quedó complicado en sus aspiraciones para ser finalista. Al final del partido en el Atanasio, David González, técnico del conjunto antioqueño dejó sus sensaciones tras este resultado en contra.

"Es un partido donde generamos muchas opciones de gol, lastimosamente no logramos convertir y en la primera llegada nos marcan y es algo que nos golpea. Nos desesperamos, perdimos el control y el segundo gol nos golpeó más. En el segundo tiempo fuimos superiores. Ellos cuidaron su resultado, generamos opciones y la historia pudo ser distinta. Contra Santa Fe se ganó, pero no se jugó bien. Pero ahora cuando se pierde, hay que aceptarlo, pero el funcionamiento del equipo fue muy bueno", indicó.



Además, "jugamos contra un rival que vienen jugando juntos durante los últimos 3 años. Es un partido de fútbol. Generamos opciones y si hubiéramos concretado la mitad, la historia era diferente, pero el fútbol es de resultados".



Sobre el aspecto de juego, González precisó que "la defensa es lo que más hemos trabajado. Contra Santa Fe los felicitamos por el buen trabajo. Uno quisiera sacar el cero en todos los partidos, es una tarea muy complicada, a no ser que seamos defensivos, parqueemos el bus y saliéramos de contragolpe".



En cuanto a la continuidad en su cargo, González comentó que "no me siento seguro de mi puesto. Por eso todos los días me levanto para mejorar. Esperemos que las cosas puedan mejorar, no quiero traicionar mis ideas".



Analizando lo que pide el aficionado, David explicó que "en los primeros partidos, el hincha se sintió atraído a la idea de juego, al crear oportunidades de gol. Pecamos en que no concretamos y eso generó un ambiente donde el hincha quiere que gane, eso es lo que quieren. Nosotros trataremos de enamorar al hincha con nuestro trabajo. Queremos concretar las opciones y así poder enamorar al hincha".



Finalmente, habló sobre la inclusión de Jordy Monroy y Daniel Torres, y la constante en la derrota. "Primero que todo, veo equilibrio y la forma en que Daniel Torres saliera limpio los pases. Yo pedí a Jordy Monroy y Daniel Torres, yo los traje. Hay muchas cosas como el gol de Millonarios, la lesión de Jean Pineda, los primeros minutos de José Hernández Chávez, no fue una constante".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8