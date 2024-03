Santa Fe, a ratificar su gran momento: va por clasificación en Copa

Independiente Santa Fe está viviendo un buen presente en Liga, competencia donde está encaminado hacia la clasificación, pero el conjunto dirigido por Pablo Peirano quiere seguir esa buena racha, pero en Copa BetPlay, en el que aspiran a avanzar en este torneo.

Los cardenales le ganaron a Boca Juniors de Cali la ida en El Campín por un marcador de 3-1, quedando con un resultado cómodo para afrontar el juego de vuelta de este miércoles en territorio caleño.



Los dirigidos por Pablo Peirano esperan gestionar bien el resultado y buscar un gol más para liquidar la serie, pues Boca llega herido, por lo que no querrá darse por vencido.



Aunque la actualidad de los caleños no es la mejor en el torneo de ascenso, aspiran a eliminar a un grande del fútbol colombiano y clasificar a segunda ronda, así que no será un rival de fiar para los leones.



Para este compromiso Peirano le dará rodaje a su nómina, pues con una nómina mixta en la ida logró la victoria, así que ahorrará gastos físicos de sus jugadores habituales en Liga, por lo que será una buena prueba para se empiecen a afianzar otras de las alternativas.



Este será el cuarto partido entre ambos equipos en su corto historial, en el que Santa Fe ha ganado dos partidos de local, mientras que de territorio caleño se reporta un empate 1-1 en 2011.



Alineación probable Boca Juniors de Cali:

Sergio Pabón; Brayan Murillo, Jhostin Medranda, Juan Viveros, Hermes Angulo, Brayan Cundumi, José Andrade, Vicente Prado, Brayan Angulo, Kevin Núñez, Jossimar Chaverra.



Alineación probable Santa Fe:

Juan Espitia; Elvis Perlaza, Iván Scarpetta, Santiago Cuero, Daniel Moreno, Frank Castañeda; Luis Rentería, Johan Torres, Yílmar Velásquez, José Correa, Francisco Chaverra.



Boca Juniors de Cali vs Santa Fe

Día: miércoles 20 de marzo

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports+

Árbitro: Jonnathan Ortiz