Nacional apeló al coraje y el juego aéreo para salvar el punto en Cali

Atlético Nacional sin destacar mucho su juego, logró empatar 2-2 frente al Deportivo Cali, por la ida de la semifinal en la Copa Colombia 2021. Los verdolagas tuvieron un flojo primer tiempo, pero en el segundo lograron igualar un juego que tenían complicado. A continuación, cinco claves de este resultado valioso en condición de visitante.



Cambios: El ingreso de jugadores como Alex Castro, Jonatan Álvez y Yeison Guzmán, transformaron el partido para Nacional. Fueron jugadores que abrieron la cancha y ayudaron para los dos goles verdolagas.



Yeison Guzmán y la llave para los goles: El ex Envigado estuvo atento para asistir a los goles de Álvez y Geisson Perea, su juego fue clave para poner la pausa y recuperar el control de la pelota.



Errores defensivos: Nacional vuelve a tener errores en su línea defensiva y eso evidenció en los goles del Cali. Faltó coordinación entre el arquero y los centrales.



Un tiempo mejor que el anterior: El primer tiempo fue mal planteado, mientras que el segundo, Nacional logró corregir y someter al contrario.



Un empate que sirve como un envión anímico: Después de un par de resultados donde no eran síntomas de confianza, este resultado que aunque no es triunfo, deja la serie con ventaja para afrontar el duelo de vuelta en el Atanasio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8