América visita a Pasto por un cupo a la semifinal de la Copa BetPlay

América de Cali se desplazó a la capital nariñense con 16 jugadores para enfrentar al Pasto este jueves (5:30 p.m.) en el partido único de cuartos de final de la Copa BetPlay.



En el plantel del campeón colombiano no estarán jugadores como Óscar Cabezas, Marlon Torres, Yesus Cabrera, Duván Vergara, Adrián Ramos y Jerson Malagón, así como Carlos Sierra y Juan David Pérez, estos últimos al no ser tenidos en cuenta hace tiempo por el técnico Juan Cruz Real. Es indudable que en la parte ofensiva se ve un grupo muy liviano.



El que sí hace parte de la delegación escarlata es su nuevo arquero, el bogotano Diego Novoa (ex Equidad), quien en este compromiso estaría como suplente del venezolano Joel Graterol.



La última vez que América y Pasto se midieron fue el 25 de octubre pasado, el compromiso de la fecha 16 de la Liga terminó 3-2 en el Pascual Guerrero, estando empatado a dos a los cinco minutos del segundo tiempo, gracias a las anotaciones del elenco tricolor en acciones casi consecutivas.



Cruz Real se refirió al partido ante Pasto: “vamos a enfrentar a un muy buen rival, que sobre todo se hace muy fuerte en su casa porque juega en altura, nosotros tener que ir con una mentalidad ganadora importante, sabiendo que el 27 de diciembre quedó atrás y tenemos que seguir compitiendo, representando este escudo de la mejor manera, sabiendo que será un partido muy complicado y en un solo partido, la complejidad es mayor, tenemos que estar preparados especialmente desde lo mental, tenemos que competir en el máximo nivel posible dentro del momento del año que estamos iniciando”.



Sobre si está satisfecho con el grupo actual, dijo que “obviamente que nosotros a lo que apuntamos es a poner sostener como mínimo el plantel que teníamos hasta el 27 de diciembre y a partir de allí reemplazar a los que se fueron. Si se puede, reforzarnos en algunas posiciones puntuales, en este club siempre hay exigencias importantes, los clubes que tienen mayor estructura económica constante se refuerzan con nombres grandes, pensando en la competencia internacional al día de hoy se nos han ido algunos como Velasco y Arias, en ese caso como mínimos hay que reemplazarlos con jugadores que nos aporten el mismo nivel de ellos”.



En cuanto al probable remplazo del español Sergi Escobar, respondió: “tenemos un cuerpo técnico numeroso, Sergi formaba parte de nuestro equipo de trabajo, una ida entendible por el nacimiento de su hijo; Leonardo Felicia, que es el otro asistente, ocupará su lugar, porque es una persona muy capacitada. Luego miraremos a quién sumamos, la idea siempre es tener un equipo de trabajo consistente”.



Los futbolistas que llevó el entrenador argentino a Pasto son los siguientes: Diego Novoa, Joel Graterol, Cristian Arrieta, Daniel Quiñones, Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo, Kevin Andrade, Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal, Luis Alejandro Paz, Felipe Jaramillo, Luis Sánchez, Santiago Moreno, Émerson Batalla, Marco Aldaír Rodríguez y Carlos Cortés Barreiro.



De otro lado, el defensor Marvin Vallecilla y el delantero Guillermo Murillo se encuentran en exámenes médicos en Cali para determinar si se quedan en la institución.



Día: Jueves 14 de enero



Estadio: Libertad (Pasto)



Hora: 5:30 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Diego Escalante (Antioquia)



Asistentes: David Fuentes (Cesar) y John F. Gómez (Antioquia).



Probable formación:



América de Cali: Joel Graterol (Diego Novoa); Cristian Arrieta, Pablo Ortiz, Kevin Andrade, Nicolás Giraldo; Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal, Luis Sánchez, Santiago Moreno; Marco Aldair Rodríguez.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces