Cinco claves en la clasificación del DIM a las semifinales de Copa 

Deportivo Independiente Medellín transformó su aspecto y tuvo mejoras notorias con respecto del equipo que finalizó el 2020 eliminado en la Copa Libertadores, en la Liga y donde una clasificación a los cuartos de final de la Copa Colombia, fue lo más destacado en el conjunto rojo de Antioquia. A continuación, cinco aspectos del buen arranque del equipo, quienes siguen en carrera por el bicampeonato.

Un ataque confiable y goleador



Que los atacantes Agustín Vuletich y Leonardo Castro hayan comenzado con gol la temporada, es un dato que no se puede dejar pasar. Luego que el año pasado, Medellín sufrió mucho por no contar con un centro delantero que finalizara las ocasiones que generaba el equipo.



Ambos jugadores se mostraron criteriosos, concentrados y aprovecharon bien las pocas ocasiones que se generó en un partido muy parejo. Vuletich en el inicio no le pesó el cambio de equipo y a su buen juego con los pies, se le suma el aéreo, en donde llegó el empate parcial del local. Fruto de los calambres, el argentino le dio su lugar a Leonardo Castro, quien mostró otra cara a la de años anteriores, está más delgado y mejor ubicado en el campo de juego, gracias a eso llegó su gol, con el que Medellín avanzó de fase.

DIM clasificó a semifinales de Copa Betplay. Foto: DIMAYOR

Ocho jugadores nuevos que jugaron con orden y criterio



Pudieron ser nueve si es que Alexis Rolín no se lesionaba en el calentamiento previo al partido, pero las caras nuevas del equipo, lograron cumplir en este primer juego, aunque a muchos el cansancio de la pretemporada y los calambres, no los dejaron explotar su nivel. De puntos altos, hombres como David Loaiza, Germán Gutiérrez y el mismo Agustín Vuletich, jugadores que no les pesó la instancia y lograron adaptarse bien a la idea de juego del técnico Hernán Darío Gómez.



Inteligencia y mejoras defensivas



A pesar del gol, Medellín mostró una mejor disposición en el esquema defensivo, quizás el módulo 4-1-4-1 fue más confiable y por momentos, lograron someter y aguantar a Junior. Aunque faltó un poco más de intensidad, el desempeño fue bueno e invita a seguir creciendo con el pasar de los partidos y los entrenamientos.





DIM vs Junior, Copa Colombia. Foto: Dimayor

David Loaiza, el socio de todos



Entre los hombres que debutaban, el ‘indio’ como lo conocen, mostró personalidad a la hora del uno contra uno y no le pesó venir de un equipo como Leones. Se comió la cancha y por momentos ‘borró’ a hombres experimentados como Teófilo Gutiérrez o Miguel Borja, a quien literalmente sacó de la cancha en el segundo tiempo. Con perfil bajo, es el típico volante de recuperación moderno, que sabe quitar y entregar la pelota. Como ‘ñapa’ hizo la asistencia para el gol de Leonardo Castro.



Confianza y trabajo de equipo



En partidos del año pasado, cuando Medellín ganaba, se evidenciaba una figura clara. En este partido, la figura fue el equipo, que supo reponerse a revertir un marcador adverso y plantarle cara a uno de los candidatos fuertes al título en Colombia y el equipo que más lejos llegó en el 2020 por Colombia en los torneos internacionales, para tener 13 días de entrenamiento, cumplieron y aunque les falta mucho para afianzarse, este buen comienzo ilusiona un mejor desenlace.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8