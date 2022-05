América no ve la luz al final del túnel: sumó un nuevo fracaso

América de Cali sufrió una nueva eliminación, esta vez sucumbiendo contra el Unión Magdalena por los octavos de final de la Copa Colombia 2022, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, con un resultado final de 2-1 y global de 4-2.



El conjunto escarlata mostró un muy bajo rendimiento en ambos partidos y en este último mostró los mismo problemas defensivos, agregándole que se quedó sin ideas en el ataque.



Para FUTBOLRED, estos fueron los puntos claves de la eliminación del América:

Mal retroceso en la defensa: como ya es habitual en los dos últimos semestres, América sigue sufriendo cuando le toca retroceder y a pesar de que el técnico Alexandre Guimaraes completará un mes dirigiendo al equipo, esos mismos inconvenientes persisten y en este juego prevaleció por muchos momentos del primer tiempo, sobre el costado izquierdo. Además sin mencionar que se utilizó una defensa central con Marlon Torres, que antes de este juego solo había sumado 45 minutos en los últimos dos meses y medio, por lo que está aún sin ritmo y se observó perfectamente, y Elvis Mosquera en una posición que no es natural para él.



Los errores puntuales: en el primer gol de Unión no hubo comunicación entre el lateral izquierdo Brayan Vera y el guardameta Joel Graterol. El antioqueño se la entregó al golero, que alcanzó al puntearla para que no fuera en propia puerta y el balón le quedó a Jermein Peña definiendo con el arco solo.



En la segunda anotación fue una jugada bastante similar, donde los samarios desde el fondo salen con el esférico sin ninguna presión en el medio campo por el lateral derecho, Peña jugó al espacio con Isaac Camargo, le ganó la espalda a Mosquera y llegó solo frente a Graterol para enviarla al fondo de la red para 2-1 parcial.



Pocas ideas ofensivas: a pesar de que el gol del empate parcial de la serie 2 a 2, llegó muy rápido a los 26 segundos de partido tras una recuperación en campo de los locales, el América careció de ideas posteriormente para tener opciones claras en el frente ofensivo y poder mantener la pelota en sus pies para evitar las oportunidades del ciclón.



Para el segundo tiempo ganaron un poco más con el ingreso Eber Moreno, ubicándose en la línea de 3 del fondo y los escarlatas lograron avanzar varios metros, pero luego Unión reforzó la zona derecha utilizada por el equipo de Cali, anulando nuevamente a la vista en el ataque.



Aprovechar los momentos: durante el compromiso los diablos rojos pudieron cambiar la situación en varias ocasiones. Al final de la etapa inicial lograron dos llegadas con un cabezazo de Marlon Torres que Carlos Bejarano la envió al tiro de esquina y luego una chalaca de Adrián Ramos que se fue desviada. Para los primeros 15 minutos del segundo tiempo fue la otra ocasión, con incursiones en el ataque en la participación de los jugadores ofensivos, pero carecieron nuevamente de finalización en los últimos metros del terreno de juego.



Gran desempeño del Unión: durante la serie de ida y vuelta de estos octavos de final, se vio en un alto porcentaje la mejor versión del Unión Magdalena en el 2022, un equipo ordenado defensivamente, solidario con cada uno de los jugadores en la participación, con orden para atacar y en el retroceso, buenas secuencias de juego y eficaz a la hora de aprovechar las opciones; sumándole la buena estrategia y posicionamiento táctico del entrenador David Ferreira.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15