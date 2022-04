Tsitsipas se quita la presión de favorito en el Torneo Conde de Godó

El griego Stefanos Tsitsipas, primer cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, afirmó este martes que "en absoluto" se siente "favorito" para ganar el torneo.

"Aunque este año no esté Rafa (Nadal), aquí siempre hay grandes jugadores que siempre logran muy buenos resultados en tierra y tendré que dar lo mejor de mí si quiero conseguir la victoria. En absoluto me siento favorito", declaró en rueda de prensa el número 5 del ránking mundial.



Por segundo año consecutivo, Tsitsipas llega al Godó como flamante ganador en Montecarlo. "Me encanta hacer este viaje de Mónaco a Barcelona. Me siento muy bien y con muchas ganas de afrontar este torneo", apuntó.



En la arcilla barcelonesa se estrenará mañana ante el ganador del duelo entre el bielorruso Ilya Ivashka y Pedro Martínez y en cuartos de final podría verse las caras con el español Carlos Alcaraz, una de las grandes revelaciones del circuito en este 2022 y del que se deshizo en elogios.

"Carlos es una de los rivales más difíciles a los que puedes enfrentarte a día de hoy. Es muy completo en todas las superficies, además de un buen tipo. Y creo que competirá por muchos títulos en el futuro", opinó sobre el murciano. De los 8 títulos que adornan el palmarés de Tsitsipas, los tres últimos (2 veces Montecarlo y Lyon) han sido sobre tierra batida. "Honestamente, es la superficie en la que juego más sólido, pero mi objetivo es tener los mismos resultados en pista rápida y en hierba, y trabajo para ello", afirmó.





EFE