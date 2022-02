Un día en la oficina: alfombra roja para Novak Djokovic en Dubái

El serbio Novak Djokovic superó este miércoles la resistencia y el empuje del ruso Karen Khachanov, al que venció por 6-3 y 7-6 (2), y alcanzó los cuartos de final del torneo de Dubái.

El tenista de Belgrado, que defiende su condición de número uno del mundo a expensas de lo que haga Daniil Medvedev en Acapulco, tardó una hora y 40 minutos en dejar en el camino al subcampeón olímpico, al que ya había vencido las cinco veces que se habían enfrentado. Djokovic, que inició la temporada el pasado lunes después de ochenta días al margen de las pistas por la normativa sanitaria contra la COVID-19 que rige en muchos países, no dio síntomas de haber acusado la inactividad. Incluso anímicamente se mostró como suele ser habitual: motivado y expresivo.



Se topó, además, con un adversario más exigente que el italiano Lorenzo Musetti, con el que se midió en la ronda anterior. Khachanov, con cuatro títulos en su currículum, obligó al tenista de Belgrado a recurrir a su mejor juego, sobre todo en la segunda manga, cuando el ruso presionó y se aferró al partido. Le bastó al balcánico con romper a tiempo el saque del ruso, finalista este año en Adelaida.



El cinco veces campeón en Dubái, la última en 2020, quebró el saque del ruso en el cuarto juego del primer set. Consolidó el desequilibrio en el siguiente juego y se apuntó la manga por 6-3. Intentó la reacción Khachanov. Djokovic siempre tuvo la baza del saque para solventar cualquier amenaza. Rompió el servicio del moscovita también en el tercer juego del segundo parcial.



El ruso tuvo cuatro ocasiones de rotura en el siguiente, pero el número uno del mundo no le dio opción. No perdió la cara al partido el ruso, que consiguió el quiebre en el octavo para igualar a cuatro el set y llevar la resolución al 'tie break', en el que el serbio amarró el triunfo. Novak Djokovic se enfrentará en cuartos de final al ganador del choque entre el español Roberto Bautista y el checo Jiri Vesely. También alcanzó un lugar entre los ocho supervivientes del torneo el italiano Jannik Sinner, cuarto cabeza de serie, que superó al británico Andy Murray por 7-5 y 6-2 para citarse con el polaco Hubert Hurkacz, quinto, que eliminó al eslovaco Alex Molcan por 6-3 y 6-2.

El segundo favorito, el ruso Andrey Rublev, necesitó una remontada para batir al correano Soonwoo Kwon por 4-6, 6-0 y 6-3. Rublev jugará en cuartos contra Mackenzie McDonald, que se impuso al serbio Filip Krajinovic por 6-4 y 7-6 (7). El lituano Ricardas Berankis superó al australiano Alexei Popyrin por 6-4 y 7-6 (7). Se enfrentará contra el vencedor del duelo entre el japonés Taro Daniel, de la fase previa, y el canadiense Denis Shapovalov, sexto cabeza de serie.







EFE