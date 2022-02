¡Imperdible! Tatiana Calderón debuta este fin de semana en la IndyCar

La carrera marcará el inicio de temporada de la categoría norteamericana en la que la piloto colombiana de la Escudería Telmex-Claro se destaca como la única mujer participante.

La actividad del fin de semana inicia este viernes con la primera ronda de prácticas oficiales, este sábado 26 se definirá la grilla de partida y el domingo 27 de febrero a las 12:30 m se dará la largada para la prueba que rodará por las calles de La Florida hasta completar un total de 100 giros en sentido horario al circuito de 180 millas (189.682 km).



Tatiana hará parte de la parrilla de 26 autos, en la que competirá con experimentados pilotos como los ex -F1 Romain Grosjean y Marcus Eriksson; Scott Dixon, seis veces campeón de la categoría, y el cuatro veces campeón de las 500 Millas de Indianápolis, Helio Castroneves, y varios de sus antiguos rivales en las series europeas, como el actual campeón Alex Palou, Felix Rosenqvist y Conor Daly, entre otros. Inicialmente participará en 12 de las 17 carreras del calendario puesto que no competirá en los óvalos.



Esta será la primera vez que AJ Foyt Racing pondrá tres autos de tiempo completo en la Serie NTT INDYCAR y lo hará con Dalton Kellett en el Chevrolet No. 4 (en su 3er año); Tatiana Calderón, la primera mujer piloto en competir por AJ Foyt desde que comenzó a participar en IndyCar en 1966, quien pilotará el Chevrolet No. 11 ROKiT, y el Chevrolet No. 14 ROKiT que tendrá al campeón de Indy Lights de 2021, Kyle Kirkwood, detrás del volante.



Tatiana Calderón: "Aquí creen más en el papel de la mujer en el deporte que en otras categorías europeas en donde he competido. Además en IndyCar ven el valor extra que puedes traer al espectáculo, te hacen sentir a gusto y eso me tiene muy contenta. Hay muchas cosas que aprender y mejorar, pero lo primero que noté cuando me senté al volante del auto fue la potencia. La entrega de potencia de Chevrolet es increíble. El automóvil en su conjunto, en comparación con lo que he conducido en el pasado, no es muy diferente, me he sentido muy cómoda”.



Sobre la carrera del fin de semana en San Petersburgo: "Creo que el nivel de competencia es increíblemente alto, así que siento que todavía necesito entender los neumáticos y cambiar un poco más mi estilo para adaptarme a ellos. La primera vez que usaremos los neumáticos rojos Firestone será en St. Pete así que veremos cómo los afrontamos y, por supuesto, el reto extra que los circuitos urbanos representan para mí como novato, mi objetivo en St. Petersburg es dar tantas vueltas como sea posible para obtener toda la información y la experiencia, por lo que me gustaría tener una idea en la primera carrera de en dónde estamos y partir de allí para establecer objetivos reales. Por supuesto, como piloto de carreras siempre quieres ganar. Es la carrera más reñida que tenemos, con mucha presencia latina, así que estoy segura y espero con ansias el apoyo y la energía adicionales. Mi familia estará allí«, concluyó Tatiana.



Tatiana Calderón será una de los cuatro novatos que participarán en la carrera junto con Devlin De Francesco, Kyle Kirkwood y David Malukas.

Programación

Viernes, 25 de febrero

15:40-16:25 – Práctica NTT INDYCAR SERIES,



Sábado, 26 de febrero

9-9:45 a. m. – práctica NTT INDYCAR SERIES



12:30-13:45 – (tres rondas de clasificación eliminatoria).



Domingo, 27 de febrero

8:45-9:15 a. m. – Warm Up

12:30 pm. – Gran Premio Firestone de San Petersburgo



Horarios de Transmisión por TV – Colombia



Viernes 25, 15:40 hrs (STAR+)

Sábado 26, 9:00 hrs (STAR+)

Sábado 26, 12:30 hrs (STAR+)

Domingo 27, 12:00 (ESPN 3 y STAR+)







Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo.