¿Habrá o no pico y placa este sábado 3 de febrero en Bogotá?

Ante la situación que se presentó hace algunos días en los cerros orientales y el fenomeno de El Niño por el que atraviesa la capital, el alcalde Carlos Fernando Galán anuncio una serie de medidas para reducir los niveles de contaminación, entre las que se incluye el pico y placa los días sábados.



Así mismo se espera que la medida incentive las diferentes alternativas de transporte que tienen los capitalinos como las bicicletas o el transporte público.

Esta nueva medida, en principio, estará durante los cuatro sábados de febrero, es decir, el 3, 10, 17 y 24 en un horario comprendido entre las 6: 00 a.m. y las 12:oo p.m.



Cabe mencionar que, las recientes lluvias y la extinción de los incendios, se puso en duda si se continuaría con la medida de pico y placa. Por ahora, el mandatario evalúa y si se debe continuar o no con esta medida, debido a que se ha observado una mejoría en la calidad del aire en varios sectores de la capital.



No obstante, de acuerdo a la norma, para este sábado 3 de febrero de 2024, los vehículos que no podrán circular en el horario mencionado son los que su placa termine en 6, 7, 8, 9, y 0, de acuerdo a la rotación que funciona habitualmente.