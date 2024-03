Las fuertes y sorprendentes declaraciones de Shakira: culpó a Piqué

El próximo viernes 22 de marzo, se dará a conocer la nueva pieza discográfica de Shakira, el cual se titula Las mujeres ya no lloran, el cual está inspirado en la famosa frase que menciona la artista en medio de la canción que lanzó en compañía del productor Bizarrap.



La colombiana actualmente está promocionando su nuevo álbum y en medio de una entrevista a The Times, concedida el pasado sábado 16 de marzo, Shakira no solo habló de su proyecto, sino también, de su pasado, el cual la inspiró para componer diferentes canciones.

Según manifestó la barranquillera, este álbum “representa la transformación del dolor en creatividad, la frustración en productividad, la ira en pasión y la vulnerabilidad en resiliencia”.



En una entrevista concedida vía virtual al medio británico desde su residencia en Miami, Shakira confesó que: “Hubo tantas piezas en mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos que tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música”.



Por otro lado, Shakira reveló como se encuentran sus hijos, Milán y Sasha, producto de la relación que sostuvo con Gerard Piqué. “Ellos saben que solo hay una forma de vivir la vida y es aceptar el dolor. Y cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de hacerlo” dijo en conversación a The times..



Así mismo, confesó que “durante mucho tiempo” puso su carrera “en pausa por Gerard Piqué para que él pudiera jugar al fútbol”. Cabe recordar que varios de sus últimos éxitos han estado relacionados con la ruptura de su relación, algo que Shakira espera terminar con sus últimos lanzamientos.



Ante el cuestionamiento si la canción titulada Última haría referencia a su separación con el ex jugador, Shakira sorprendió diciendo en la entrevista a The Times que: “¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto, y sobre él”. Y agregó, “sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio”.