El millonario premio que ganó Carlos Alcaraz, campeón del Indian Wells

El número dos del mundo según el ranking ATP, Carlos Alcaraz, se consagró como campeón del Masters 1.000 de Indian Wells, revalidando el título conseguido durante la temporada 2023.



En una vibrante final, el español derrotó en la final a Daniil Medvedev con parciales 7-6 (7-5) y 6-1, logrando así su quinto título en esta categoría, lo cual también le permitió ganar una importante suma de dinero.



Cabe recordar que, Carlos eliminó a varios de los favoritos a conseguir el primer trofeo del Masters 1000 de la temporada. Alexander Zverev fue eliminado por el número dos del escalafón en los cuartos de final, mientras que Jannik Sinner se quedó en las semifinales.

Alcaraz no solo conquistó el trofeo y los puntos que otorga el certamen para el ranking de la ATP, también ganó un millonario premio otorgado por la organización del Masters 1000 de Indian Wells. Carlos se embolsó un premio de 1.1 millones de dólares tras haber levantado el trofeo, por lo que ahora, su acumulado en premios durante este 2024, asciende a 1.551.000, según datos publicados por el portal AS.



Debido a este premio económico, el español ahora acumula un total de 27 millones de dólares en su bolsa de premios a lo largo de su carrera deportiva.



Alcaraz afirmó en la rueda de prensa al término de la final que: “Estoy realmente feliz de mostrar muy buen tenis en este torneo. Este es un lugar muy especial para mí. Estoy muy contento de poder defender el título aquí en Indian Wells. He aprendido que puedes superar todos los problemas que tengas, sin importar cuáles son”.



Por su parte, el subcampeón del torneo, el ruso Daniil Medvedev recibirá un premio de 585.000 dólares, mientras que los jugadores que lograron llegar a semifinales recibirán 325.000 dólares.



Así mismo, la organización premió a todos los jugadores que estuvieron disputando el torneo desde la primera ronda, siendo el menor premio de 30.050 dólares para quienes se quedaron en primera instancia, mientras que los de segunda y tercera fase, se adjudicaron un reconocimiento de 42.000 y 59.100 dólares.