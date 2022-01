Montoya por aquí y por allá: sensacional oportunidad para Sebastián

Excelentes noticias para la familia Montoya, esta semana se conoció la participación de Juan Pablo en las 500 de Indianápolis, ahora la noticia pasa por su hijo Sebastián, quien probará sus habilidades como piloto en una nueva categoría.

Sebastián Montoya anunció que antes de antes de comenzar la temporada del 2022, estará corriendo 3 fechas del campeonato regional de FR Asia con el equipo Mumbai Falcons by Prema.



En la publicación aseguró: “Estoy muy contento con el salto de F4 a esta nueva categoría, es una gran experiencia que me va a ayudar a conocer el carro mejor, a prepararme mejor y para Sebring donde tendré un carro más grande. ¡Cambiamos de colores, pero vamos con la misma actitud!”.



Sebastián y su padre Juan Pablo Montoya estarán compitiendo en el campeonato IMSA WeatherTech Sportscar, circuito estadounidense. El bogotano de 46 años dijo: "Estoy muy familiarizado con las pistas y las estrategias de carrera, así que debería ser muy divertido. No puedo esperar para formar equipo con Henrik de nuevo y estoy aún más emocionado de compartir un auto con Sebastián por primera vez".