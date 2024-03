Excompañero de Nairo Quintana hace fuertes confesiones: 'es difícil'

Nairo Quintana es reconocido no solamente por su talento sobre la bicicleta y por los diferentes triunfos que ha obtenido en el ciclismo internacional a lo largo de su carrera, sino también, por su sencillez y personalidad que ha mostrado ante las cámaras y cuando se encuentra en escenarios públicos.



El pedalista nacido en Cómbita, Boyacá, actualmente se encuentra vistiendo el malliot de la escuadra con la que vivió sus más importantes victorias como en la Vuelta a España y el Giro de Italia.



Ahora, tras superar el episodio de la investigación por consumo de sustancias prohibidas, Nairo volvió al Movistar Team con la ilusión de sumar más victorias.

Sin embargo, durante su primer paso por el equipo español, no todo habría sido color de rosa, según las declaraciones de su excompañero, Rory Sutherland, quien reveló cómo es trabajar con Quintana.



“Nairo como corredor, o cuando corría con él, es un poco difícil de trabajar, en mi opinión. He trabajado con bastantes líderes y él era probablemente el más, no diría exigente, porque es una buena persona y tiene un gran corazón, pero lo es en ese momento. Tiene mucha pasión”, dijo el pedalista en entrevista con Eurosport hace algún tiempo.



Seguidamente, destacó que el colombiano “tiene determinación”, sin embargo, “él se mete en su pequeño mundo, y tenía muy pocos roces, pero sí discusiones conmigo y con otros compañeros”.



Además, reveló que en el momento que Nairo buscaba irse del Movistar, entre sus compañeros le dijeron: “mira, nosotros sabemos lo que estamos haciendo; es nuestro trabajo, así que quédate con nosotros. Cree en tu propio equipo y seguimos el plan, estamos aquí para ti”.



No obstante, Sutherland destaca que fue “realmente interesante para mí trabajar con Nairo en el Movistar y también con Alejandro”, pero también comentó que trabajar con ellos, “era el día y la noche, una vez que Alejandro confiaba en ti no quería dejar tu rueda. No decía nada, no preguntaba nada, solo decía ven donde te lleve yo. Él lo sabía porque tenía la confianza de haber estado juntos y de que nunca le dejaría en una posición en la que no quería estar”, sentenció.