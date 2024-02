Artistas que han cancelado en el Festival Estéreo Picnic 2024

La capital del país se alista para recibir el Festival Estéreo Picnic (FEP), en una edición que retorna a Bogotá, luego de haberse realizado a las afueras de la ciudad en el campo de golf del municipio de Briceño, Cundinamarca.



El evento, que reúne a decenas de artistas nacionales e internacionales, ha tenido que modificar su cartel principal debido a que algunos cantantes se vieron en la obligación de cancelar su presentación no solo en este festival, sino en otros reconocidos escenarios.

Rina Sawayama, Jaden y Dove Cameron dieron a conocer que no estarán en la edición 2024 del FEP, así como también en el Lollapalooza, reconocido festival de música considerado uno de los más importantes del continente.



A la fecha, no se conocen los motivos por los que decidieron cancelar sus shows, sin embargo, se espera que en los próximos días tanto la organización como los artistas revelan las razones.



En reemplazo de ellos, The Vaccines, Leisure y Saiko, fueron los nuevos designados para hacer parte del festival que se realizará el 21, 22, 23 y 24 de marzo del presente año.



Los mayores atractivos de este evento que se hará en el Parque Simón Bolívar son bandas y cantantes como Blink-182, Feid, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, entre otras reconocidas figuras a nivel mundial.