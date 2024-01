¿Se retira? Rigoberto Urán reveló inesperada propuesta para su futuro

El ciclista nacido en Urraó, Antioquía estuvo presente en los Nacional de ruta 2024 disputados en Tunja, Boyacá el pasado domingo 28 de enero, en medio de la prueba élite masculina. En esta competencia que consagró a Alejandro Osorio como campeón, Rigo se quedó a seis minutos del primer puesto y ocupó la casilla 33.



El ciclista aprovechó su estadía por Colombia para aclarar algunos rumores y confirmar lo que hará a nivel deportivo en los próximos años. Cabe recordar que el colombiano tiene 37 año, por lo que su retiro, es motivo de conversación entre los amantes de este deporte.

Rigo en medio de una entrevista al canal RCN afirmó que: “Acabo de recibir una oferta otra vez por 2 años. Ya las decisiones no las tomo yo solo, hay un entorno muy grande con mi familia, mi equipo de ciclismo el Education First, mi equipo ‘Go, Rigo, go'. Hay una cantidad de cosas que uno tiene que mirar”.



Fiel a su estilo, Urán confesó que hablar del retiro le da miedo. “Otra cosa que uno mira como deportista profesional es cuando usted entrena y entrena, tiene buenos números, va a la competencia y lo ponen a perder", agregó.



Finalmente comentó que, “Todo en la vida tiene su final, me da mucho miedo el retiro porque llevo toda mi vida haciendo lo mismo, va a llegar un día en el que eso se va a acabar. Nos tenemos que preparar, incluso, con ayuda psicológica“, concluyó.