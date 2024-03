Rafael Nadal es derrotado por Carlos Alcaraz y lo llena de elogios

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz se dieron cita en un partido de exhibición realizado previo al inicio del Indian Wells, torneo que verá nuevamente al exnúmero uno del mundo, quien regresó a las canchas tras superar una lesión que lo alejó durante cerca de dos meses.



El juego, que terminó a favor de Alcaraz con parciales 3-6, 6-4 y 14-12, tuvo una destacada actuación de Rafa, quien al término del juego llenó de elogios a su compatriota, quien se ha establecido como uno de los mejores tenistas en la actualidad.

Según Nadal, “Es un desafío jugar contra él, somos de generaciones muy distintas, en España tenemos que estar muy contentos por tener a alguien como Carlos”. Seguidamente, confesó que “es un jugador increíble” debido a que con tan “solo 20 años ha ganado dos Grand Slams”.



Así mismo, aseguró que debido a su pronto retiro, “como tenista no me enfrentaré con él muchas veces, pero como fan seguiré disfrutando de él mucho tiempo, espero”.



Por otro lado, el tenista de 37 años también resaltó el apoyo que recibió en las gradas por parte del público, no solo en el reciente partido de exhibición, sino a lo largo de su trayectoria deportiva. “Solo puedo dar las gracias a todos los seguidores, durante mi carrera siempre me he sentido querido y apoyado por todo el público”, sentenció.



El Indian Wells inició desde este el pasado 3 de marzo en su fase de clasificatorios y desde el próximo viernes 8 del mismo mes se dará inicio al cuadro principal donde estará ubicado Rafael Nadal, quien buscará hacerse con un nuevo Masters 1.000.