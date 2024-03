Rafael Nadal con dudas sobre su regreso al tenis: 'Se me hace difícil'

La expectativa por volver a ver a Rafael Nadal disputando un torneo oficial es alta. Aunque el español había confirmado su presencia en torneos como el Indian Wells, a última hora tomó la decisión de retirarse por considerar que no se encuentra en las condiciones físicas.



Por esto, el exnúmero uno del mundo no ha podido disfrutar del tenis profesional desde el mes de enero de la actual temporada, sin embargo, en medio de una entrega de premios organizada por su fundación, resaltó que intentará "comenzar la temporada de tierra".

Para Nadal, “el primer objetivo es intentar competir” y por eso ahora va “al día a día”, confesó en rueda de prensa. “Trabajo para eso y esforzándome con ese objetivo, pero de aquí a lo que pueda pasar ya no me atrevo a decir nada, porque últimamente se me hace difícil hacer predicciones, desgraciadamente”, resaltó.



Así mismo, resaltó que no ha dejado de entrenar en estos meses, asegurando que se encuentra bien: “De momento no he conseguido seguir el calendario que me hubiera gustado. Ojalá las cosas puedan cambiar, pero como os podéis imaginar no lo puedo decir por qué no lo sé ni yo”.



Rafa al ser consultado sobre si es o no optimista sobre que su regreso se dé en las próximas semanas, agregó que es “realista”, porque desde “hace un año y medio o dos que se me está haciendo imposible competir”.



Finalmente, manifestó que factores como la edad, su larga trayectoria le han empezado a cobrar factura. “Es mucho tiempo, tengo una edad y una carrera detrás muy larga. Al final intento no ser ni una cosa ni la otra, ir al día a día, hacer el trabajo que tengo que hacer para darme oportunidades y veremos hasta cuándo se puede intentar”, sentenció el español.



Nadal intentará estar en plenitud de condiciones para el Masters de Montecarlo, el cual se realizará desde el próximo 6 de abril hasta el 14 del mismo mes.