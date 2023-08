Nómadas digitales: ¿Qué peligros financieros enfrentan actualmente?

En los últimos años se ha utilizado el término ‘nómada digital’ para nombrar a esas personas que trabajan de manera remota desde ciudades o países diferentes a donde está ubicada su empresa o empleador.



Estos sujetos han aprovechado las herramientas tecnológicas para laborar desde cualquier lugar del mundo sin tener una residencia fija.



De hecho, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hay 100 millones de nómadas digitales actualmente de los cuales el 44% son Millennials (personas nacidas entre 1981 y 1994).

Si bien el modelo ofrece flexibilidad laboral entre otros beneficios, también esconde algunos retos que pueden poner en peligro la estabilidad financiera de estos nómadas digitales, sobre todo al momento de retirarse.



“Al no tener un lugar de residencia permanente, estas personas suelen quedar por fuera de los sistemas de pensión, perdiendo semanas de cotización que son esenciales para asegurar una jubilación adecuada en el momento del retiro. Además, debido a su estilo de vida, muchos de estos jóvenes suelen dar prioridad a las experiencias inmediatas sobre la planificación financiera, lo que puede conducir a la inseguridad económica a largo plazo”, señala Francisco Contreras, vicepresidente de Asset Management en Allianz Colombia.



Otros inconvenientes que suele enfrentar este grupo de personas al momento de planificar sus finanzas en el largo plazo incluyen:



*Falta de planes de jubilación tradicional: Muchos nómadas trabajan como freelance o dirigen sus negocios por lo que no cuentan con jubilación patrocinada por un empleador.



*Ingresos inciertos: Estas personas suelen tener flujos de ingresos irregulares y depende de su naturaleza de su trabajo.



*Acceso limitado a opciones de inversión: Algunas instituciones financieras restringen algunos productos a estas personas ya que no cuentan con una dirección fija.



No obstante, en el mercado hay productos financieros como los Fondos Voluntarios de Pensiones que se ajustan a los jóvenes y a las personas que tienen un trabajo remoto. Ante esto, esto son algunos beneficios de este programa que maneja Allianz:



*Complemento de las pensiones obligatorias: estos vehículos de inversión permiten que las personas hagan aporte a su pensión por lo cual asegura una jubilación más sólida.



*Flexibilidad en los aportes: Los cotizantes pueden realizar aportes voluntarios en el momento que quieran, adaptando su nivel de ahorro.



*Destinación específica de ahorro: Los Fondos Voluntarios permiten establecer metas de ahorro para obtener una buena pensión, comprar una casa, financiar estudios, realizar un viaje o prepararse para una etapa larga de desempleo.



*Asesoría y acompañamiento: estos fondos ofrecen un acompañamiento a los cotizantes para que tomen las mejores decisiones en sus inversiones.



*Diversificación de inversiones: Los cotizantes tienen acceso a una cartera de inversiones que reduce riesgos y aumenta oportunidades para lograr mayor rendimiento.



*Control sobre el ahorro: Los cotizantes pueden seguir sus aportes a través de plataformas digitales y otras herramientas proporcionadas por entidades financieras.