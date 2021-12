Alerta en la NFL por el incremento desmedido de casos de Covid

La detección de más de 37 casos de covid-19, el mayor número de positivos en este año en la Liga de Fútbol Nacional de Estados Unidos (NFL), ha disparado las alarmas en la previa de la semana 15 de competencia.

Este lunes se informó de 37 positivos, el número más alto en el año, ahora se espera un grupo más al final de este miércoles si se toma en cuenta que los lunes se aplican pruebas a los jugadores vacunados, mientras los no vacunados hacen test todos los días.



Aún está por confirmarse la detección de la variante Omicron en alguno de los casos. Y mientras la liga se resiste a la aplicación de pruebas diarias a todos los elementos, la Asociación de jugadores (NFLPA) presiona para que sin importar si éstos están vacunados o no sean sometidos diariamente a un test.



Los positivos se concentran en los Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Chicago Bears, Atlanta Falcons, Detroit Lions, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings, New York Giants y Washington Football Team. Estos equipos ya planean mejoras a los protocolos establecidos, aunque no se ha especificado cuáles serían. Los Rams, uno de los más afectados, sumaron este miércoles a sus bajas al apoyador Justin Hollins y los alas cerradas Johnny Mundt y Jared Pinkney, quienes se unen a otros 11 jugadores, incluido el esquinero Jalen Ramsey y el receptor abierto Odell Beckham Jr.



Los Browns reportaron al esquinero Troy Hill, al profundo John Johnson III, al liniero defensivo Malik McDowell y al ala defensiva Ifeadi Odenigbo, así como al pasador Baker Mayfield y a su entrenador Kevin Stefanski. Hasta el momento Cleveland tiene 18 jugadores en la lista de positivos, incluidos elementos de su equipo de práctica. Washington Football Team, que juega ante Philadelphia el domingo, agregó este miércoles ocho jugadores para sumar 18 positivos.



Entre sus bajas aparecen el pasador Kyle Allen, el apoyador Milo Eifler, el profundo Darrick Forrest, el liniero defensivo Matt Ioannidis y el ofensivo Cornelius Lucas, el ala cerrada Sammis Reyes, el receptor Cam Sims y el defensivo Troy Aall. Los New York Giants tienen en la lista a los receptores Kadarius Toney y John Ross, al esquinero Aaron Robinson, al liniero ofensivo Wes Martin y a los apoyadores Oshane Ximines y Cam Brown. Asimismo, los Chiefs no podrán contar con el apoyador Willie Gayfuera y el tacle defensivo Chris Jones para el duelo de este jueves por la cima del Oeste de la AFC ante los Chargers.







EFE