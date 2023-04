Netflix, Disney, HBO Max y Prime Video: estrenos del mes de abril

Las plataformas más importantes de streaming ya han cerrado su primer trimestre del año y ahora comenzarán un nuevo mes con grandes estrenos.



Netflix, HBO Max, Disney +, Prime Video y demás empresas han revelados las series y películas que lanzarán durante este mes de abril.



Una de las novedades más importantes será el estreno de la segunda temporada de Pálpito, serie con varios actores colombianos en Netflix, mientras que habrá otros grandes lanzamientos como Mighty Morphin Power Rangers: ayer, hoy y siempre (Netflix), la cuarta temporada de Barry (HBO Max), Peter Pan y Wendy (Disney +) entre otras.

Estrenos Netflix abril 2023



2 de abril



Marinero en guerra



6 de abril



Bronca



7 de abril



Hasta ahora todo va bien



Transatlántico



Chupa



Ah, Belinda



Los reyes de la calle Mulberry: ¡Que reine el amor!



8 de abril



Hambre



12 de abril



La suegra que te parió T2



Nombre en clave: Polonia



13 de abril



Un hombre de Florida



Obsesión



El bebé jefazo: Vuelta a la cuna T2



14 de abril



Queenmaker



Siete reyes deben morir



Fenómenas



Fuga de reinas



18 de abril



La tercera cita más larga



Cómo amasar una fortuna



19 de abril



Pálpito T2



Mighty Morphin Power Rangers: ayer, hoy y siempre



El imperio de los cimpancés



20 de abril



La diplomática



El club de los corazones partidos



21 de abril



Diamantes turbios



Bienvenidos a Edén T2



Con la soga al cuello



Dieciocho otra vez



Indian Matchmaking T3



26 de abril



El amor después del amor



27 de abril



La enfermera



Sweet Tooth T2



El baile de las luciérnagas T2 Parte 2



Guía de viaje hacia el amor



28 de abril



Las olas del poder



El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions





Estrenos HBO Max abril 2023



7 de abril



Dave T3



14 de abril



Bring Back Alice



17 de abril



Barry T4



27 de abril



Love & Death



28 de abril



Pollos sin cabeza



Estrenos Disney + 2023



5 de abril



Las Buenas Madres



Will Trent



Amen. Francisco responde



7 de abril



Tiny Beautiful Things



12 de abril



Rennervations



19 de abril



Cómo conocí a tu padre T2 Parte 1



Un chapuzas en casa T1-T8



22 de abril



El secreto de los elefantes



26 de abril



Tú también lo harás



Sam Meffire: Caída de un símbolo sajón



28 de abril



Peter Pan y Wendy



Estrenos Prime Video abril 2023



7 de abril



El internado: Las Cumbres T3



Last Light



Gangs of Lagos



14 de abril



La maravillosa señora Masiel T5



Greek Salad



El Pueblo T4



20 de abril



Hasta los huesos: Bones and All



21 de abril



Inseparables



28 de abril



Citadel