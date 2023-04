Atleta ganó media maratón y se fugó antes de control antidopaje

Una imagen lamentable dejó la Media Maratón de Las Galletas en Tenerife, España. Y es que lastimosamente es una acción que deja claro que todavía hay muchos deportistas que hacen trampa en medio de pruebas deportivas.



Esto fue denunciado por el atleta español, Alberto Puyuelo, que terminó tercero en esa carrera y que denunció en sus redes sociales, que el ganador de la prueba, Redouan Nouini, se escapó cuando le tocaba ir al control antidopaje.



De igual manera, mencionó que no estuvo en la entrega de premios por lo que la organización de la prueba consideró que Nouini habría corrido dopado esa prueba de atletismo.

Puyuelo relató así el suceso en Twitter: “Vengo de correr la Media Maratón de Las Galletas (Tenerife), he entrado a meta tercero. Al acabar nos han llamado para el control antidopaje al primero, Redouan Nouini y a mí. Pues el primero se ha escapado corriendo del control, ni ha pasado el control ni ha recogido premios”, comentó de inicio.



“Se me queda un sabor muy agrio, tras una gran carrera en la que me he encontrado genial... Te das cuenta de que este deporte está lleno de tramposos. Deportivamente nos había destrozado con un tiempo de 1:05:30 en un circuito duro con 23-25º. Espero su descalificación y sanción”, agregó.



Cabe señalar que el atletismo para 2018 era uno de los diez deportes con mayor porcentaje de violaciones de reglas antidopaje junto a disciplinas como el ciclismo, la halterofilia, la lucha, el boxeo, el fútbol, la natación, entre otros.