NBA: Lakers y Hawks estarán presentes en los Playoffs

Los Playoffs de la NBA están a punto de comenzar pero antes se debe conocer la séptima y octava siembra de cada conferencia. Es por ello que este martes inició el Play-In y resultó con los Atlanta Hawks y Los Ángeles Lakers entrando a la postemporada.



En el caso de Atlanta, los de Georgia derrotaron a Miami Heat por 116-105 en su partido de Play-In el cual se disputó en el Kaseya Center en Miami.



Trae Young lideró a los Hawks con un gran repertorio en este juego en donde anotó 25 puntos y registró ocho rebotes y siete asistencias y fue seguido por Dejounte Murray con 18 puntos, cinco rebotes y seis asistencias.

Por su parte, Clint Capela, pese a anotar solo cuatro puntos, dominó los aros y se fue del juego con 21 rebotes. De igual manera, cuatro jugadores en Atlanta salieron desde el banquillo y fueron claves durante los minutos determinantes.



En Miami, el aporte de Kyle Lowry no fue suficiente para evitar la derrota. El jugador logró 33 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias y fue seguido por Tyler Herro y Jimmy Butler que anotaron 26 y 21 puntos, respectivamente.



Por otro lado, Los Ángeles Lakers son equipo de postemporada luego de vencer en el Play-In a los Minnesota Timberwolves a quienes vencieron por 108-102 en un juego que se fue al tiempo suplementario.



Lebron James sacó su experiencia en estos juegos y se anotó 30 puntos, 10 rebotes y seis asistencias y fue seguido por Anthony Davis que se fue del juego con 24 puntos, 15 rebotes y cuatro asistencias en 43 minutos jugados.



Para Minnesota, Karl Anthony Towns lideró la tabla de puntaje con 24 puntos seguido de Mike Conlay Jr con 23 unidades.



Con esto mencionado, Miami y Minnesota, al ser los equipos perdedores, tendrán una última oportunidad de entrar como octava siembra si vencen al ganador de las llaves entre Raptors vs. Bulls (9° y 10° del este) y Pelicans vs. Thunder (9° y 10° del oeste) que se juegan este miércoles.