Nairo Quintana se sincera sobre su estado físico: no la pasa bien

Nairo Quintana ha tenido un inicio de temporada 2024 complicado en cuestiones de salud debido a que contrajo coronavirus cuando se encontraba en el país disputando el Tour Colombia 2024. Esta afectación le impidió continuar con su calendario y lo obligó a realizar una pausa por varios días.



Tras superar esta enfermedad, Quintana continúo con sus entrenamientos para poder llegar a la Vuelta a Cataluña en óptimas condiciones y poder cumplir su papel de gregario exitosamente con el Movistar Team. El boyacense ha demostrado que, a pesar de ese contratiempo y de su edad, se encuentra en condiciones para terminar la carrera.

Sin embargo, tras haber recorrido dos exigentes etapas de alta y media montaña, Quintana se sinceró afirmando que las sensaciones no son las mejores en su regreso a Europa.



Nairo analizó lo que sería la tercera jornada que se disputa este miércoles 20 de marzo y confesó que no está en las “mejores condiciones para disfrutar de etapas como esta”. Seguidamente, dijo en declaraciones recogidas por Eurosports y difundidas a través de Cyling Pro Net que la fracción tiene “subidas largas, que me gustan mucho, de más de media hora”.



El pedalista fue sincero y manifestó que: “Después del coronavirus, he perdido bastante condición, ritmo y nivel”.



“La verdad es que me hubiese gustado llegar mejor, pero estoy aquí que es lo importante y con ganas de siempre ayudar al equipo”, sentenció el colombiano, quien actúa como gregario para el líder del Movistar, Enric Mas.



Tras el término de la segunda etapa, Quintana ocupa la casilla 18 de la clasificación general a 2 minutos y 45 segundos del líder, Tadej Pogačar. El mejor cafetero hasta el momento es Egan Bernal, quien se ubicó en la séptima posición de la general a 2 minutos y 2 segundos del esloveno.