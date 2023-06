Moto GP: Ducati valoraría el fichaje de Marc Márquez para 2025

A Marc Márquez no le persigue la fortuna en las últimas temporadas que ha estado en el Moto GP con su actual equipo, el Repsol Honda. Y es que el español no ha logrado grandes resultados debido a varios contratiempos.



Sin embargo, pese a su mal momento, Márquez sigue interesando a las grandes marcas de ese deporte como es el caso de Ducati que podría valorar su fichaje en 2025.



Esto lo comentó Jorge Lorenzo, excampeón de la categoría que señaló que su compatriota aceptaría una oferta a la baja con los de Borgo Panigale con tal de renovar con Honda.

"Lo primero de todo, no creo que Marc Márquez aceptara irse a un equipo que no fuera oficial. Es una estrella y las estrellas quieren que se les trate como tales”, comentó de inicio en diálogo con motogp.com.



“En su vuelta después de varios meses de inactividad, hizo una carrera buenísima con la Honda, con lo que yo me esperaría para decir que Marc y Honda se separarán a finales de 2024. No lo doy por descontado. De hecho, creo que se dan todas las opciones para que aún lo hagan bien juntos", complementó.



Tras lo dicho por Lorenzo, el director de Ducati, Gigi Dalla’Igna, aseguró que están contentos con su alineación actual, pero que no descarta nada de cara a 2025.



Ha hecho cosas que sólo un gran campeón consigue hacer. Por lo tanto, de aquí a 2024, tienen que pasar muchas cosas y todo puede pasar", mencionó.



Por el momento, el director asegura que el movimiento se daría a finales de 2024, pero antes debe resolver varias temas de fichajes antes de moverse por Marc Márquez.